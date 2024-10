China ist bereits seit einigen Jahren führend in der Windenergie. Und erneut kommt ein Rekord in dem Bereich aus dem Reich der Mitte: Die Dongfang Electric Corporation (DEC) hat die Weltweit größte Windkraftanlage errichtet. Sie ist höher als der Eiffelturm in Paris und produziert 26 Megawatt elektrischen Strom.





Das größte Windrad der Welt

Gebaut wurde die 340 Meter hohe Windkraftanlage auf dem Gelände einer DEC-Fabrik in Fuzhoun in der Provinz Fujian. Die Nabe des Motors sitzt in einer Höhe von 185 Metern, und der Rotor hat einen Durchmesser von 310 Metern, was etwa der Flügelspannweite von zwölf Boeing 747 entspricht. In Bewegung decken die Rotorblätter eine Fläche von etwa 75.000 Quadratmetern ab – was etwa 14 American-Football-Feldern entspricht.

Trotz des recht großen Profils ist das Mega-Windrad laut DEC in der Lage, sowohl tropischen Wirbelstürmen als auch Korrosion zu widerstehen. Spezifischer gibt DEC an, dass die Anlage Winden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 km/h widerstehen kann.





Chinas Vorreiterrolle in der Windenergie

Das Windrad ist in der Lage, pro Jahr etwa 100 Gigawattstunden Elektrizität zu erzeugen – bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 36 km//h. Ein einzelnes dieser Windräder wäre damit in der Lage, 55.000 chinesische Haushalte zu versorgen.

Mit der Errichtung der Anlage hat Dongfang den bisherigen Rekord für das größte Windrand übertroffen. Diesen hielt ein 20-MW-Windrad des Unternehmens Mingyang.

Derzeit liegt die in China vorhandene Windkraft-Kapazität bei etwa 470 Gigawatt. Das Reich der Mitte ist damit weltweit unangefochtener Spitzenreiter – gefolgt von den USA, die mit 148 GE auf Platz zwei liegen. Deutschland erreicht mit 69 Gigawatt den dritten Platz, was angesichts der Größenunterschiede zwischen den jeweiligen Ländern zweifelsohne beeindruckend ist. Chinas Windkraft wäre somit bei voller Auslastung in der Lage, die zweifache Menge der in den USA vorhandenen Haushalte mit sauberer Windenergie zu versorgen.

Chinesische Unternehmen auf Rekordjagd

Und trotz der beeindruckenden Dimensionen von Dongfangs Windrad stehen die Chancen gut, dass der Rekord für das größte Windrad bald wieder eingestellt wird. Chinesische Unternehmen stellen im Moment quasi jährlich neue Rekorde auf, wenn es um die Größe von Windrädern geht. Die Gründe dafür sind naheliegend: Für die Verdoppelung der Länge der Rotorblätter vervierfacht sich die Kapazität der Anlage zur Stromgenerierung. Wird erneut um die gleiche Länge verlängert, steigt die Kapazität um den Faktor 5. Im nächsten Schritt ist es dann sogar der Faktor neun.

