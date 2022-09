Wer seine Tage am liebsten im Bett verbringt, hat sich damit schon fast für diesen Job qualifiziert: Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) in Köln sucht Menschen, die 30 Tage nichts tun, außer herumzuliegen, und zahlt dafür eine horrende Summe. Allerdings ist die Stellung, in der du dafür verharren musst, etwas gewöhnungsbedürftig. Du liegst zwar auf einem Bett, aber nicht ganz gerade.





Das Bett ist um 6 Grad geneigt, der Kopf liegt tiefer als die Füße

11.000 Euro gibt es für jeden Probanden, der sich als »terrestrischer Astronaut« qualifiziert und an der DLR-Studie teilnimmt. Insgesamt dauert die Aktion 59 Tage, den größten Teil davon verbringen die Teilnehmer in Liegeposition, und zwar in einem um 6 Grad geneigten Bett. Der Kopf liegt damit etwas tiefer als die Füße. Diese seltsame Haltung ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn, so heißt es in der Anzeige, »in dieser Position erfährt man die gleichen (reversiblen!) Veränderungen wie ein Astronaut«. Die Probanden dürfen sich also darauf einstellen, dass sich etwas an ihnen verändert, nur was, wird nicht verraten. Und: Es bildet sich immerhin zurück.

Bewegung ist am Liegendrad-Fahrradergometer möglich

Im Jahr 2019 führte das DLR schon einmal eine ähnliche Studie durch, damals hatten die Probanden so gut wie keine Bewegung. Diesmal ist es etwas anders: Sie können sich zwischendurch an einem Liegendrad-Fahrradergometer sportlich betätigen, um dem Muskelschwund entgegenzuwirken. Wenn du nun überlegst, ob du dir die 11.000 Euro einheimsen willst, dann schau dir zuerst die weiteren Bedingungen an, bevor du dich bewirbst. Du solltest deutschsprachig sein, Nichtraucher sowie zwischen 24 und 55 Jahre alt. Deine Körpergröße muss zwischen 1,53 m und 1,90 m liegen. Außerdem ist ein Body-Mass-Index (BMI) zwischen 19 und 30 erforderlich. Für mehr Infos folge diesem Link.





