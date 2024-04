Elon Musk redet schon seit einiger Zeit von der Kolonialisierung des Mars. Dass ihm das durchaus ein ernstes Anliegen ist, bewies er kürzlich wieder in einer kurzen Rede am SpaceX Standort in Boca Chica, Texas. Dort sprach er darüber, wie die Fortschritte bei der Entwicklung der Starship-Rakete und die sinkenden Kosten für den Start eines Tages dazu führen könnten, dass sich 1.000 Schiffe auf einmal zum Mars aufmachen.





Die Menschheit auf dem Weg zum roten Planeten

Elon Musk hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass der Mars und damit der Sprung der Menschheit zu einer multi-planetären Spezies sein ultimatives Ziel ist. Seine vorherigen Voraussagen zu dem Thema und dem dahinter stehenden Zeitplan waren eher optimistisch, und seiner Ansicht nach ist die Besiedlung des Sonnensystems eines der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit. Mit seinem Unternehmen SpaceX will Musk zeitnah für 90 Prozent aller Starts ins Weltraum verantwortlich sein, und mit neuen Raketenentwicklungen will das Unternehmen die Kosten pro Start so weit wie möglich senken.

Musk geht davon aus, dass die erste Besiedlung des Mars bereits in den nächsten 20 Jahren stattfinden kann. Sein Unternehmen baut bereits sogenannte Superfactories und erschließt neue Startorte, um dies zu ermöglichen. Musk will auf dem Mars keinen kleinen Außenposten errichten, wie die NASA es auf dem Mond vorhat, sondern mittelfristig eine Stadt erbauen, in der Millionen Menschen leben können.





Das Starship soll den Mars besiedeln

Ein Schlüsselelement dieses Vorhabens ist die Starship-Plattform, die bereits drei Testflüge hinter sich hat, von denen allerdings keiner ein kompletter Erfolg war und die alle mit dem Verlust der Rakete endeten. SpaceX stört sich daran nicht sonderlich, da es dem Vorgehen der Firma entspricht, Tests durchzuführen, die den Verlust der Rakete nicht nur in Kauf nehmen, sondern quasi damit rechnen.

Für den Mai ist ein weiterer Testflug vorgesehen. Musk geht davon aus, die erste Stufe der Rakete mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent erfolgreich wieder auf den Erdboden bringen zu können. Dafür ist eine Art Turm mit dem Namen „Mechazilla“ vorgesehen, der die Rakete mit riesigen Armen während ihrer Landung sichern soll. Die Landung der zweiten Stufe ist für spätere Tests vorgesehen.

Musk sprach außerdem von Änderungen am Design der Rakete. Die Kombination aus mehreren Raptor-Antrieben, die derzeit genutzt werden, entwickeln jeweils 280 Tonnen Vortrieb. Dies soll auf 330 Tonnen erhöht werden, sodass dem Starship beim Start insgesamt 10.000 Tonnen Vortrieb zur Verfügung stehen. Zusätzlich will Musk die Rakete 10 Meter größer machen und dazu befähigen, Nutzlasten von bis zu 200 Tonnen in den niedrigen Erdorbit bringen zu können. Außerdem soll das Starship künftig in der Lage sein, im Orbit betankt zu werden.

1.000 Starships auf dem Weg zum Mars

Laut Musk wird das Starship 3 in der Lage sein, die 200 Tonnen Nutzlast für den gleichen Preis ins All zu bringen wie derzeit die Falcon-1-Rakete ihre halbe Tonne. Dies wäre ein gewaltiger Fortschritt in der Raumfahrt – 200 Tonnen Nutzlast für knapp 9 Millionen Dollar ist eine echte Kampfansage, die den Preis um etwa den Faktor 400 senken würde.

Musk plant außerdem, eine ganze Starship-Flotte aufzubauen, mit spezialisierten Varianten für die Erde, den Mond und den Mars. Die Starships, die für den Mars vorgesehen sind, sollen nach der Landung in ihre Einzelteile zerlegt werden können, um die Kolonialisten mit Materialien für den Bau der Kolonie zu versorgen. Musk will den Mars mit einem Konvoi aus 1.000 Starships, die im Erdorbit gebaut und betankt werden und dann zum optimalen Zeitpunkt Richtung Mars starten, und zwar in Wellen von 10 Starships pro Tag.

Sein Pan sieht außerdem den Bau von Kraftwerken und ausgedehnter Infrastruktur auf dem Mars vor.

„If you can just imagine all of these starships waiting in orbit for the planets to align and then this gigantic Starfleet taking off for Mars. All right, so we’re actually going to do this. And when you think about where this started out, this Starbase< was literally just like a sandbar where we’re standing right now. And now look at what we’ve done here. And we’ve gotten three flights off of Starship and we’ve got a fourth one coming up. And we’re building a gigantic factory that will be able to output a massive number of ships. So it’s real. We’re actually going to do this. We’re going to take humanity to Mars. And I’m confident you can do it„, so Musk.

via SpaceX