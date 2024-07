Die Entwicklung von prätexpositioneller Prophylaxe gegen HIV-Infektionen (HIV-PrEP) stellte einen signifikanten Fortschritt im Kampf gegen das Virus dar. Allerdings müssen die entsprechenden Medikamente täglich eingenommen werden, um Wirkung zu zeigen. Forscher:innen haben nun einen Wirkstoff entwickelt, der nur zwei Mal im Jahr injiziert werden muss und eine Effektivität von 100 Prozent bei der Verhinderung der Ausbreitung von HIV aufweist.





Neuer Wirkstoff zur HIV-Prophylaxe

Mit der täglichen Einnahme von HIV-PrEP-Medikamenten wie etwa Truvada lässt sich das Risiko, HIV durch sexuellen Kontakt zu erwerben, um etwa 99 Prozent senken. Interessant sind solche Medikamente vor allem für Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben. Allerdings muss das Medikament täglich eingenommen werden. Geschieht dies nicht, ist die Wirkung nicht gewährleistet.

Das Unternehmen Gilead Sciences hat kürzlich Phase-3-Studien mit einem Wirkstoff beendet, der nur zwei mal im Jahr per Injektion verabreicht werden muss und 100-prozentig effektiv ist, wenn es darum geht, die Verbreitung von HIV zu verhindern.





„With zero infections and 100% efficacy, twice-yearly lenacapavir has demonstrated its potential as an important new tool to help prevent HIV infections. We look forward to additional results from the ongoing PURPOSE clinical program and continuing our goal of helping to end the HIV epidemic for everyone, everywhere„, so Merdad Parsey von Gilead Sciences.

Keine Infektionen in Studie

Der Wirkstoff namens Lenacapavir ist ein sogenannter Kapsid-Hemmer. Im HIV-Typ-1-Virus ist ein Kapsid enthalten, eine Proteinhülle, die virales genetisches Material schützt und maßgeblich daran beteiligt ist, das Virus auf andere Zellen zu übertragen. In der Wirtszelle wird das Kapsid dann aufgelöst und das Virus beginnt damit, sich zu reproduzieren. Hier setzt Lenacapavir an.

Medikamente wie Truvada greifen dagegen auf einen anderen Mechanismus zurück. Sie blockieren die sogenannte Reverse Transkriptase (RT), ein Enzym, das das Virus bei seiner Reproduktion unterstützt.

In einer Phase-3-Studie mit 5.300 Frauen im Alter zwischen 16 und 25 in Südafrika und Uganda kam es in der Gruppe mit Lenacapavir zu keiner einzigen HIV-Infektion. In der Gruppe, die Truvada einnahm, waren es 16 Infektionen, in der Gruppe, die Descovy (ein weiteres HIV-PrEP-Medikament) einnahm waren es 39. Da Truvada und Descovy bereits effektive HIV-PrEP-Medikamente mit Zulassung sind, wäre der Einsatz eines Placebos unethisch gewesen. Die Teilnehmerinnen haben die Injektionen mit Lenacapavir ohne nennenswerte Nebenwirkungen toleriert.

Wichtiger Schritt im Kampf gegen HIV

„Twice-yearly lenacapavir for PrEP, if approved, could provide a critical new choice for HIV prevention that fits into the lives of many people who could benefit from PrEP around the world – especially cisgender women. While we know traditional HIV prevention options are highly effective when taken as prescribed, twice-yearly lenacapavir for PrEP could help address the stigma and discrimination some people face when taking or storing oral PrEP pills, as well as potentially help increase PrEP adherence and persistence given its twice-yearly dosing schedule„, so Linda-Gail Bekker vom Desmond Tutu HIV Center an der University of Cape Town.

Die Ergebnisse einer weiteren klinischen Studie namens PURPOSE 2 werden Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet. In dieser Studie wird die Wirksamkeit von Lenacapavir bei Männern , die Sex mit Männern haben, sowie Transgender-Menschen sowie Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren getestet.

via Gilead Sciences