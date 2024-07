Sogenannte Slacklines kann man im Sommer in vielen Park sehen. Dabei handelt es sich um flexible Polyester-Bänder, die zwischen zwei Punkten aufgespannt werden und auf denen man dann balancieren kann. Der Slackliner Jaan Roose hat kürzlich versucht, etwa 3,6 Kilometer weit über die Straße von Messina zu balancieren und einen neuen Weltrekord aufzustellen. Obwohl er kurz vor dem Ziel stürzte, hat er den aktuellen Rekord inoffiziell dennoch übertroffen.





Über 3,5 Kilometer auf einer Slackline

Normalerweise wird eine Slackline zwischen zwei Bäumen oder anderen Punkten über eine Länge von 5-6 Metern auf einer Höhe von etwa 50 Zentimetern gespannt. Der Athlet Jaan Roose hatte da andere Vorstellungen: Sein Startpunkt war ein alter Leitungsturm im italienischen Santa Trada auf einer Höhe von 264 Metern. Sein Ziel lag auf der anderen Seite der Straße von Messina, der Meeresenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland, im sizilianischen Torre Faro – knapp 3,6 Kilometer entfernt.

Die verwendete Slackline war etwa 1,9 Zentimeter breit. Nachdem er knapp drei Stunden in einer Höhe von etwa 250 Meter über dem Meeresspiegel über die Straße von Messina balancierte, stürzte Roose nur etwa 80 Meter von seinem Ziel entfernt von der Slackline. Nur noch etwa vier Minuten trennten ihn von der Ziellinie. Im Slacklining muss der geplante Weg ohne Sturz zurückgelegt werden, um als Rekord in Frage zu kommen.





Innoffizieller Rekord

Der Sturz wurde von Rooses Sicherung gestoppt. Der Athlet kletterte direkt wieder auf die Slackline, pausierte sitzend für etwa eine Minute und setzte dann seinen Weg fort. Etwa eine Minute später stürzte er erneut. Mit zitternden Beinen kam er wieder auf die Slackline und konnte sein Ziel dann erreichen.

Sein Rekord ist damit zwar nicht offiziell gültig, aber dennoch gelang es ihn, die bislang längste auf einer Slackline zurückgelegte Strecke (2710 Meter) zu übertreffen. Von den geplanten 3646 Metern hatte Roose zum Zeitpunkt seines Sturzes 3566 zurückgelegt.

„I feel ‚jaantastic. I am super happy, a bit tired and worn out … I made history … I walked 3.6 km across the Strait of Messina! It was a long walk, full of surprises from start to finish. I had some difficulties, but the weather was good. I expected more wind„, so Roose über seinen Rekordversuch.

Der 32-jährige Estländer ist ein dreimaliger Slacklining-Weltmeister und ist bislang der einzige Mensch, dem ein (dokumentierter) doppelter Rückwärtssalto auf einer Slackline gelang. Er wirkte unter anderem als Stuntman in Filmen wie „Assassin’s Creed“ und „Wonder Woman 1984“ mit.

