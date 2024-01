Zivilisationskrankheiten sind weit verbreitet, von Diabetes über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu stressbedingter Depression. Um sie effektiv zu bekämpfen, gilt es, die Wurzel zu packen und auszureißen. Darum läuft in elf englischen Gemeinden ein Pilotprojekt an, das einen gesunden Lebensstil fördert und so besonders gefährdeten Menschen bessere Chancen geben soll: Ärzte und sogenannte Social Prescriber dürfen Fahrradfahren und Walken zielgerichtet verschreiben. Dabei geht es um gezielte Trainingsstunden mit Unterstützung, aber auch um die nötige Ausrüstung.





15,89 Millionen Euro stehen bis 2025 bereit

Bewegung ist ein oft unterschätztes Vorbeugungs- und Heilungsmittel, das in England wieder mehr Priorität erhalten soll. Das Gesundheitssystem ist insgesamt marode und überlastet, aber auch in der Gesellschaft steckt stellenweise der Wurm. Benachteiligte soziale Schichten mit statistisch geringerer Lebenserwartung stechen besonders heraus, hier setzt der Hebel nun an. Rund 15,89 Millionen Euro stellt die Regierungsorganisation Active Travel England bis 2025 bereit, um Menschen und System zu entlasten. Davon sollen Trainingskurse bezahlt werden, Leihräder, Reparaturworkshops, kurzum alles, was die gefährdeten Personen aufs Rad zu bringt.

Mit dabei sind drei Stadteile von Nottingham

Mit dabei ist die Stadt Nottingham in Zentralengland mit drei Stadtteilen, die besonders niedrige Aktivitätslevel und eine damit verbundene geringe Lebenserwartung aufweisen. Auffällig viele Menschen dort haben Probleme in den Bereichen Arbeit, Einkommen, Wohnraum und Kriminalität. Spezifisch sollen Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes Unterstützung erhalten, ebenso wie erwachsene Menschen, die unter einer nichtalkoholischen Fettleber leiden. Im Frühling 2024 soll das Projekt in den Vollbetrieb gehen, nebenher läuft eine Begleitstudie, um festzuhalten, wie viele Patienten das Angebot annehmen und ein halbes beziehungsweise ein ganzes Jahr durchhalten.





Mindestens 150 Minuten gezielte Bewegung / Woche nötig

Für einen gesunden Lebensstil sind mindestens 150 Minuten gezielte Bewegung pro Woche nötig, natürlich nicht nur durch Radfahren, auch durch Walken, Joggen, Schwimmen oder Spazierengehen. Mindestens zwei Mal die Woche sollten sich Kraftübungen hinzugesellen. Normalerweise lässt sich dies gut in einem normalen Alltag unterbringen, wenn es gelingt, sich von der Schwerkraft des Sofas zu lösen. Zeitmangel sollte also keine Ausrede für die Patienten sein – bei Überforderung und Unwissen lässt sich per Rezept Abhilfe schaffen. Was das Projekt gebracht hat und ob demnächst ganz England daran teilnimmt, hören wir hoffentlich 2025.

Quelle: derstandard.at