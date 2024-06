Alzheimer: Diese Diagnose erschüttert ganze Familien, die Aussichten sind düster. Die Erkrankten gleiten Stück für Stück ab, verlernen alles, was sie einmal konnten und vergessen sogar die Gesichter und Namen der nächsten Verwandten. Lässt sich dieser grausame Prozess jemals stoppen oder sogar umkehren? Bei Mäusen ist es nun gelungen, und zwar schlicht und einfach mit Ketten von Aminosäuren, sogenannten Peptiden.





Veränderte Tau-Proteine lagern sich verstärkt im Gehirn an

Allein in Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt, die meisten von ihnen haben Alzheimer. Heilung? Unmöglich! Diese Schreckensprognose feuert Forscher rund um die Welt umso mehr an, ein Mittel gegen den Gehirnverfall zu finden. In Japan scheint das nun gelungen, das Wissenschaftsteam aus Okinawa fand eine Methode, die den Prozess womöglich sogar umkehren kann. Bei Demenz lagern sich unter anderen chemisch veränderte Tau-Proteine verstärkt im Gehirn ab und blockieren so die Kommunikation zwischen den Synapsen. Eigentlich sind diese Proteine dafür da, die Nährstoffversorgung des Gehirns und dessen Stabilität zu sichern.





Demente Mäuse hatten ein verbesserten Gedächtnis

Die japanischen Forscher untersuchten, welche Wirkung Peptide auf die Tau-Proteine haben. Peptide bestehen aus verschiedenen Aminosäuren, sie kommen bereits in zahlreichen Medikamenten vor, unter anderem gegen Krebs, MS, HIV und Hormonstörungen. Während ihrer Untersuchungen stießen sie auf das Peptid PHPD5, das in Mäusegehirnen die unterbrochene Synapsenkommunikation wiederherstellen konnte. Die vorher dementen Mäuse zeichneten sich durch erheblich verbesserte Lern- und Gedächtnisleistungen aus als vorher. Allerdings funktionierte das Mittel nur, wenn es im frühen Erkrankungsstadium zur Anwendung kam.

Die an der Studie nicht beteiligte Neuroradiologin Emer MacSweeney bezeichnete die Studie als »bahnbrechend«. Es handle sich um einen relativ neuen Ansatz, andere Therapieansätze bauten auf anderen Mechanismen auf. Nun muss das Peptid PHPD5 und seine Wirkung weiter erforscht werden, um herauszufinden, ob Demenz damit tatsächlich endlich heilbar wird.

Quelle: focus.de