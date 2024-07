Der norwegische Reifenhersteller reTyre hat ein Konzept für einen komplett CO2-neutralen Fahrradreifen vorgestellt. Dieser besteht zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Materialien, darunter recycelte Fischernetze und Fasern aus ausgedienten kugelsicheren Westen.





Reifen aus nachhaltigen Materialien

Das Unternehmen aus Oslo machte in der Vergangenheit Schlagzeilen mit einem Reifensystem mit austauschbaren Profilen, dass es Fahrer:innen ermöglichen soll, unterschiedliche Begebenheiten mit dem selben Reifen zu begegnen. Letztes Jahr folgte dann ein gummifreier Reifen, der zu 100 Prozent recycelt werden kann.

Auf der Messe Eurobike stellt der Hersteller nun ein Reifenkonzept vor, das nach eigenen Angaben komplett CO2-neutral ist und einen „großen Schritt in Richtung nachhaltiger Reifenproduktion“ darstellt.





Der Reifen besteht aus ausgemusterten Fischernetzen, die aus dem Meer gefischt werden. Außerdem kommen Algen zum Einsatz, die aus Gewässern auf der ganzen Welt gewonnen werden. Für Pannensicherheit sorgen Kevlar-Fasern, die aus benutzten kugelsicheren Westen entnommen werden.

Noch kein Marktstart bekannt

Derzeit befindet sich der Reifen noch in der Konzeptphase. Das norwegische Unternehmen macht keine Angaben dazu, wann mit einer Serienproduktion und damit einhergehend mit einem Marktstart zu rechnen ist. Gemeinsam mit den derzeit erhältlichen wiederverwertbaren Reifen des Unternehmens soll das Konzept auf der Eurobike-Messe einem breiteren Publikum präsentiert werden.

„ The product carbon footprint of this tire is based on our third-party verified LCA( Life Cycle Assessment), including the end-of-life, which is how we measure all our products. Our production and transportation processes are optimized to be close to zero emissions. End-of-life is reduced to almost zero due to the recycling of the tires. The algae used in the tire has a negative CO2-equivalent, balancing any remaining emissions to achieve a net-zero impact. In this way, we have a carbon-neutral product without using any of the well-known shortcuts, such as carbon quotas, subsidies or other non-product related contributions„, so Friedemann Ose, Projektleiter bei reTyre.

via reTyre