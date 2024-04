Wie höflich sind die Menschen in Deutschland? Unterscheidet sich das Höflichkeitsklima in den verschiedenen Städten? Und wo geht es besonders unhöflich zu? Das Internetportal preply.com hat eine Umfrage in den größten Städten unseres Landes durchgeführt, um all das herauszufinden. Es gibt nun einen durchschnittlichen Höflichkeits-Index sowie eine klare Aussage dazu, wo die Menschen besonders freundlich zueinander sind – und wo eben nicht.





Die Skala reichte von 1 (höflich) bis 10 (unhöflich)

An der Umfrage nahmen ausschließlich Menschen teil, die länger als ein Jahr ihren Wohnsitz in der jeweiligen Stadt hatten. Sie ordneten eine Reihe von Höflichkeitssituationen auf einer Skala von 1 (sehr höflich) bis 10 (sehr unhöflich) ein. Das waren die einzelnen Kategorien:

Öffentlich laut sein

Keine Wahrnehmung von Fremden

Öffentlich aufs Smartphone schauen

Öffentlich Videos auf dem Handy ansehen

Öffentlich über Lautsprecher telefonieren

Anderen Verkehrsteilnehmern keine Vorfahrt lassen

Autofahrer werden bei Fußgängern nicht langsamer

Missachtung persönlichen Raums

Verschlossene Körpersprache

Unhöfliche Behandlung von Servicepersonal

Keine Trinkgeldgabe

Umgehen von Warteschlangen

Besonders schlecht schneidet die Stadt Essen ab

Deutsche Städte schneiden insgesamt mittelgut ab, der Durchschnittswert liegt bei 5,84 – also eher leicht unhöflich. In 10 Städten beurteilten die Teilnehmer ihre Mitmenschen als höflicher als im bundesweiten Durchschnitt, in 19 Städten sind die Einwohner tendenziell unhöflicher. Essen kürten sie mit 6,47 Punkten zur unhöflichsten Stadt Deutschlands, danach folgten Dresden mit 6,12, Frankfurt am Main mit 6,00, Köln mit 5,99, Dortmund mit 5,93, München mit 5,92, Berlin mit 5,91, Stuttgart mit 5,90 und Bielefeld mit 5,84 Punkten.





Bochum ist der Sieger in Sachen Höflichkeit

Bochum, Bremen und Hannover gelten laut dieser Erhebung als besonders höflich. Und das, obwohl die Unhöflichkeitshochburg Essen eine Nachbarstadt von Bochum ist! Offensichtlich hängt das Verhalten der Einwohner nicht von der geografischen Lage oder von den unhöflichen Nachbarn ab. Der Sieger brachte es auf 5,35 Punkte, Bremen folgt mit 5,35 Punkten, danach kommen Hannover (5,49), Nürnberg (5,53), Bonn (5,58), Münster (5,60), Leipzig (5,60), Düsseldorf (5,66), Hamburg (5,69) und Duisburg (5,74).

Quelle: forschung-und-wissen.de