Ein altes Video läuft, von einer Party im Jahr 1990. Niemand hat ein Smartphone in der Hand, keiner ist abgelenkt oder fotografiert sein Essen und seine Drinks. Eine andere Welt, die im Jahr 2024 ganz real ihr Revival feiert, zumindest in einem französischen Dorf nahe Paris und wenn die Party im öffentlichen Raum stattfindet. Hier muss das Smartphone nämlich ab jetzt in der Tasche bleiben.





Back to the 90s? Im gewissen Sinne schon!

Der Ort heißt Seine-Port, hat knapp 2000 Einwohner und liegt im Norden Frankreichs. Die Menschen dort wollen zwar nicht zurück in die 90er Jahre, aber sie möchten sich wieder mehr in die Augen schauen und kommunizieren. Einen Passanten nach dem Weg fragen, wenn man nicht weiterweiß, WhatsApp erst wieder zu Hause checken, auf der Parkbank sitzen und sich unterhalten oder einfach Leute beobachten, statt zu zocken oder Youtube zu schauen. Klingt Old Fashioned, scheint aber zu klappen.

Bürger stimmten über Verbot ab

Die Dorfbewohner haben sich freiwillig für eine Abstinenz enschieden, zumindest ein Teil von ihnen. Das Verbot ist das Ergebnis einer öffentlichen Abstimmung, an der allerdings nur 20 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen. Kinder und Jugendliche hatten keine Stimme und von den 20 Prozent votierten auch nur etwas mehr als die Hälfte für eine handyfreie Zone. Wie dem auch sei, die Regel ist jetzt in Kraft. Strafen sind keine vorgesehen, die Bürger sollen sich gegenseitig auf das Verbot aufmerksam machen, falls es einer bricht.





Macht ein solches Verbot Sinn?

Ein wichtiges Ziel besteht darin, ein gutes Vorbild für die Jüngsten zu sein. Wer jedoch genau hinschaut, bemerkt, dass Erwachsene in der Öffentlichkeit meist öfter am Smartphone hängen als Kinder und Jugendliche, die sich in vielen Fällen ganz gut enthalten können – oder müssen. In Paris wird nun ein ähnliches Vorgehen wie in Seine-Port diskutiert, das würde enorm viel mehr Menschen betreffen. Ob es Sinn macht, darüber diskutiert im Moment nicht nur Frankreich.

Quelle: deutschlandfunknova.de