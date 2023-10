2015 gründete der Google-Mitgründer Sergey Brin das Unternehmen LTA Research, das seitdem an einem riesigen Luftschiff namens Pathfinder 1 arbeitet. Aktuell bereitet sich der Prototyp auf seinen Jungfernflug vor.





FAA genehmigt Erstflug

Mit einer Länge von 124 Metern und einem Durchmesser von 20 Metern ist Pathfinder 1 ein relativ großes Luftschiff und etwa doppelt so lang wie ein Airbus A380. Einem Bericht zufolge hat die US-Behörde FAA (Federal Aviation Administration) Pathfinder 1 offiziell die Genehmigung für einen ersten Flug erteilt. Dabei darf das Luftschiff eine Höhe von etwa 300 Metern erreichen.

Die Struktur des Pathfinder-1-Luftschiffs basiert auf 96 Hubs aus Titan, die mit insgesamt 289 Kohlefaser-Röhren verbunden sind. Dank dieser Materialien ist das Luftschiff leicht genug, um auf Helium statt auf Wasserstoff als Füllgas zurückzugreifen.





Die Außenhülle des Luftschiffs besteht aus einer laminierten, nicht brennbaren Tedlarfolie, während der heliumgefüllte Innenraum in 13 unterschiedliche Abteile unterteilt ist. Für den Vortrieb sorgen 13 kleine elektrische Propeller, die stufenlos und um 360 Grad geschwenkt werden können, um so sehr exakte Positionskontrolle zu ermöglichen. Die Steuerung läuft über ein Fly-by-Wire-Kontrollsystem in einer simplen Joystick-Steuerung zusammen.

Humanitäre Hilfe per Luftschiff

Der Hauptantrieb wird zwar elektrisch über ein großes Batteriepaket betrieben wird, allerdings hat der Prototyp auch zwei 150-kW-Dieselgeneratoren an Bord. Diese sollen in mittelbarer Zukunft allerdings durch Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgetauscht werden. Mit dem Antrieb soll eine Reisegeschwindigkeit von 120 km/h erreicht werden. In der Gondel unter dem Zeppelin sollen 14 Passagiere stattfinden, während die Tragfähigkeit auf Nutzlast bezogen laut LTA bei 2.000 bis 5.000 Kilogramm liegen wird.

Aktuell befindet Pathfinder 1 sich in einem gigantischen Hangar in Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien. Anfang des Jahres fand ein erster Testflug in diesem Hangar statt. Mit der Genehmigung der FAA soll nun ein Jungfernflug außerhalb des Hangars geplant werden.

Bei Pathfinder 1 handelt es sich bisher nur um eine Art Proof-of-Concept. Mittelfristig ist ein Luftschiff namens Pathfinder 3 geplant, das 180 Meter lang sein wird. In einem Hangar in Ohio, den das Unternehmen kürzlich erstand, kann sogar ein 300 Meter langes Luftschiff konstruiert werden. Zum Vergleich: Das Luftschiff Hindenburg, das in den 1930er Jahren flog und das größte je gebaute Luftfahrzeug ist, war 245 Meter lang.

Laut LTA soll der Haupteinsatzzweck der Pathfinder-Luftschiffe humanitäre Hilfe sein. Luftschiffe können auch dann noch eingesetzt werden, wenn Straßen und Flughäfen zerstört wurden und es keine andere Möglichkeit mehr gibt, große Frachtmengen in ein Gebiet zu bringen. Allerdings sind die gasgefüllten Luftfahrzeuge relativ wetteranfällig.

via IEE Spektrum