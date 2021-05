3D-Drucker gewinnen immer mehr an Relevanz. Mit ihnen werden Häuser gebaut, und unter Umständen eines Tages auch Organe gedruckt. Das deutsche Unternehmen Urwahn Bikes macht mit den Druckern etwas anderes: Es druckt Fahrradrahmen aus Stahl, die dann in den hauseigenen Fahrradmodellen zum Einsatz kommen. Von einem Elektrofahrrad über einen urbanen Pendler hin zu einem Gravel- und einem Roadbike bietet Urwahn eine breite Modellpalette an. Mit dem Elektrofahrrad Urwahn Platzhirsch gewann das Unternehmen bereits einige Awards – darunter kürzlich den Green Product Award 2021.





Green Products Award für Elektrofahrrad

Bei dem Green Product Award handelt es sich um einen Preis, für den sich Unternehmen und Innovatoren quasi selber bewerben. Dieses Jahr gab es 1461 Teilnehmer aus insgesamt 51 Ländern. Zu den Kategorien zählen unter anderem Architektur und Tiny Houses, Lifestyle, Mode, Mobilität und Sport. Die eingereichten Projekte werden anhand ihres Designs, der damit verbundenen Innovation sowie ihrer Nachhaltigkeit bewertet.

Mit dem minimalistischen Elektrofahrrad Urwahn Platzhirsch konnte das Unternehmen aus Magdeburg den Green Product Award 2021 gewinnen. Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dem Fahrrad um das weltweit erste Elektrofahrrad, das komplett mithilfe von 3D-Druckern produziert wird.





„Die Auszeichnung mit dem Green Product Award 2021 bestätigt uns einmal mehr in unseren urwahnen Visionen und gibt uns Rückhalt für die weitere Transformation hin zu einem nachhaltigen Unternehmen„, so Sebastian Meinecke, Gründer und CEO von Urwahn Bikes.

Auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit

Mit seinem Unternehmen hat Meinecke sich Prinzipien wie nachhaltiger Kommunikation in Sachen Nachhaltigkeit verschrieben. Dabei wird besonders viel Wert auf eine lokale Wertschöpfungskette gelegt.“Aus diesem Grund werden wir uns in den nächsten Jahren vermehrt von entfernten Produktionsstätten lösen, um noch mehr Fokus auf eine Produktion im lokalen und europäischen Umfeld zu legen. Wir sind auf einer Mission zur Nachhaltigkeit„, heißt es weiter. Der Stahlrahmen wird bereits jetzt komplett in Deutschland gefertigt.

Mit seinen ressourcenschonenden Produktionsverfahren, dem recycelbaren Verpackungsmaterial sowie dem Fokus auf faire Arbeitsbedingungen hat Urwahn Bikes sich bereits einen respektablen Ruf in Sachen Nachhaltigkeit erarbeitet.

via Urwahn Bikes