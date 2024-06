Am 13. April 2029 um 11:45 Uhr MESZ wird der Asteroid Apophis in einer Entfernung von 31.600 Kilometer an der Erde vorbeiziehen. Der Gesteinsbrocken hat einen Durchmesser von 375 Metern. Noch nie in der Geschichte der Menschheit kam ein Asteroid dieser Größe so dicht an die Erde. 90 Prozent aller existierenden Asteroiden sind kleiner als Apophis.





Vorbeiflug im Jahr 2029

Der Asteroid wird zwischen den geostationären Satelliten der Erde sowie dem Atlantischen Ozean durchziehen. Die Entfernung, die er zur Erdoberfläche haben wird, beträgt etwa ein Viertel der Entfernung zum Mond. Apophis wird mit dem bloßen Auge sichtbar sein, sodass er für Milliarden Menschen in Europa, Asien und Afrika für einige Stunden am Nachthimmel sichtbar sein wird.

Apophis wurde am 19. Juni 2004 von einem Team des Kitt-Peak-National-Observatoriums entdeckt. Dieses befindet sich auf etwa 2096 Meter Höhe auf dem Kitt Peak in der Sonora-Wüste im US-Bundesstaat Arizona. Es handelt sich um eines der größten und zugleich produktivsten astronomischen Observatorien der Welt.





Die Astronom:innen stellten fest, dass der steinige Asteroid Apophis die Sonne alle 324 Tage umkreist und dabei etwa alle 10 Jahre in die Nähe der Erde kommt. Apophis war in der Vergangenheit wiederholt in den Schlagzeilen, als eine Arbeit behauptete, er könnte im Jahr 2029, 2036 oder 2068 die Erde treffen.

NASA will Apophis beobachten

Diese Behauptung war auch der Grund für die Namensgebung. Apophis ist der ägyptische Dämon des Chaos sowie der Zerstörung. Das Einschlagsrisiko war mit 2,7 Prozent sehr niedrig, aber Astronom:innen nahmen die Arbeit dennoch zum Anlass, genauere Berechnungen anzustellen. Denn ein Einschlag von Apophis hätte drastische Folgen. Im März 2021 stand dann fest, dass Apophis die Erde weder im Jahr 2029 noch 2035 oder 2068 treffen wird.

Im Jahr 2029 wird es aber zu einem sehr nahen Vorbeiflug kommen. Die US-Raumfahrtbehörde NSA will diesen Umstand nutzen, um mehr über den Asteroiden herauszufinden – vor allem auch im Hinblick auf die Planetenverteidigung. Im Rahmen dieser Mission ist auch bereits eine Sonde gestartet, die Erkenntnisse darüber sammeln soll, wie der Asteroid auf die Annäherung an einen Himmelskörper mit einer derart starken Schwerkraft wie der Erde reagiert. Die Hypothese ist, dass der Asteroid stark komprimiert wird und es zu Asteroidenbeben und Erdrutschen kommen wird.

Die Sonde hört auf den Namen Osiris-Apophis-Explorer (Osiris-Apex) und ist bereits seit Septermber 2023 unterwegs. Sie wird Apophis 18 Monate lang umkreisen, wenn er dann 2029 die Erde passiert.