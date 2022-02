Klar: Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte sind gesund, wir sollten mehr davon essen. Tun wir aber meistens nicht. Stattdessen locken uns fettiges Fast Food, süße Getränke und Fleischprodukte. Ja, hin und wieder liegt auch das eine oder andere Salatblatt dabei, und Kartoffeln gibt es immerhin in Pommesform. Dabei lockt mit gesundem Essen ein längeres (und bestimmt auch besseres) Leben. Sogar noch, wenn die Nahrungsumstellung spät erfolgt.





Ein »zu spät« gibt es bei der Nahrungsumstellung nicht

Ein norwegisches Forscherteam wollte wissen, ob Menschen tatsächlich länger leben, wenn sie sich konsequent gesund ernähren. Die Wissenschaftler gingen zahlreiche bestehende Berichte und Studien durch, um schließlich ein Modell aufzustellen, das sie im Fachjournal »PLOS Medicine« veröffentlichten. Die Datenlage scheint klar: Wer sich mit ungefähr 20 Jahren von ungesunder Nahrung verabschiedet, lebt bis zu 13 Jahre länger. das ist immerhin der Unterschied zwischen 60 und 73 Lebensjahren oder zwischen 70 und 83. Ältere sollten ebenfalls nicht vor diesem Schritt zögern, denn eine 60-Jährige kann sich, wenn alles gut läuft, immerhin noch knapp 9 Jahre mehr Lebenszeit sichern. Und ein 80-jähriger Mensch, der von einem Tag auf den anderen nur noch Gesundes isst, könnte sich damit ungefähr 3 Jahre mehr sichern. Ein »zu spät« gibt es also nicht, außer vielleicht bei schwer Erkrankten.

Die Nahrungsumstellung muss »für immer« sein

Die Nahrungsumstellung in Richtung »gesund« ist natürlich keine Garantie für ein langes Leben, es kann immer etwas dazwischenkommen. Der Ernährungswissenschaftler Jürgen König von der Universität Wien gibt uns einen wichtigen Hinweis mit auf den Weg: »Auch bei jungen Personen ergeben sich die positiven Effekte aus dem norwegischen Modell nur dann, wenn sie sich auch bis zu ihrem Lebensende an die optimale Ernährung halten.« Also nichts mit Wankelmütigkeit! Wer einmal anfängt, sollte nicht mehr aufhören, sonst ist der Segen schnell dahin. Aber immerhin: »Es ist nie zu spät mit gesunder Ernährung zu beginnen – es wird immer einen Effekt auf die Lebenserwartung haben.“





Wer mag, probiert am digitalen Modell aus, ob die eigene Ernährung bereits genügt, um ein paar Jahre länger zu leben. Und, wenn das Ergebnis nicht passt, was sich ändern muss, um mehr Zeit zu schinden.

Quelle: science.orf.at