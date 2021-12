Die Natur ist noch immer der beste Erfinder, unsere Wissenschaftler hinken ihr weit hinterher. Doch immerhin nähern wir uns den natürlichen Vorbildern mittlerweile an, wie in diesem Fall mit einer beweglichen Roboterhand, die unglaublich geschickt agiert.





Feinfühlig, geschickt und stark zugleich

Eine künstliche Hand sollte möglichst gewandt sein und gleichzeitig genug Kraft entfalten, um Druck auszuüben und Gegenstände zu halten. Auch eine gewisse Feinfühligkeit wäre von großem Vorteil, sobald es um sensible Objekte geht. Wenn die Hand zur Ausstattung von vorhandenen Robotern geplant ist, muss sie natürlich auch eine entsprechende Kompatibilität aufweisen. Zu groß und zu schwer ist auch nicht gut, außerdem bedeuten viele Teile immer auch eine erschwerte Integration an Robotern beziehungsweise am Menschen. Je nach Nutzung liegt die Gewichtung auf verschiedenen Eigenschaften, am besten wäre jedoch ein Produkt, das alles auf einmal kann, eben genauso wie eine gesunde menschliche Hand.





Die Hand ist 22 cm lang und 1 kg schwer

An der Universität Ajou in Südkorea wollten die Forscher keine Abstriche in Kauf nehmen, sie entwickelten eine Roboterhand, die geschickt nach Objekten greifen und mit menschlichen Werkzeugen umgehen kann. Das 22 cm lange Gerät nennt sich ILDA, dieses Akronym steht für »integrated linkage-driven dexterous anthropomorphic«, was auf Deutsch »integriert, gelenkgetrieben, geschickt und anthropomorph« bedeutet. Das Gewicht liegt bei 1 Kilogramm, was zwar nicht sehr leicht, aber auch nicht besonders schwer ist.

20 Gelenke mit je 15 Freiheitgraden

Die koreanischen Forscher veröffentlichten ihre Studien im Fachjournal Nature Communications und stellten bei Youtube ein Video ein. Sie berichten, dass sich ihre Erfindung auf reguläre kommerzielle Roboterarme montieren lässt. Die Hand verfügt über 20 Gelenke — und die haben jeweils 15 Freiheitsgrade. In den Fingerspitzen lässt sich noch eine Kraft von bis zu 34 Newton aufbauen. Doch nicht immer ist so viel Druck gefragt, darum haben die Erfinder ihr Produkt mit Sensoren ausgestattet, die eine feine Anpassung an das jeweilige Objekt ermöglichen. Das klingt schon sehr nach einer echten Hand, trotzdem sieht dieses »Ding« noch nicht wirklich menschlich aus, weil es hauptsächlich aus Metall besteht.

Seht euch die Hand im Video an!

Immerhin: Rohe Eier vorsichtig halten und Dosen zerdrücken kann die Roboterhand auf Befehl: Zwei sehr gegensätzliche Tätigkeiten, in einem System vereint.

