Smartphone-Akkus haben die lästige Eigenschaft, bei normalem Gebrauch täglich oder mindestens alle zwei Tage an die Steckdose zu müssen. Wer von seinem Handy länger am Stück etwas haben möchte, sollte es möglichst nicht benutzen oder es auf Energiesparen schalten. Dann mangelt es jedoch an Funktionen. Samsung möchte seine Galaxy-Reihe demnächst so umrüsten, dass jedes Gerät etwa eine Woche lang hält, bis es wieder neue Energie braucht.





Neues System setzt auf vertikale Anordnung der Transistoren

Zur Entwicklung der neuen Akku-Generation haben sich Samsung und IBM zusammengetan und vermelden nun einen Durchbruch. In der Pressemitteilung der beiden Unternehmen ist zu lesen, dass sie eine neue Technologie namens VTFET entwickelt haben. Die Abkürzung steht für »Vertical Transport Field Effcect Transistors« und dient dazu, den Energieverbrauch um bis zu 85 Prozent zu senken. Die bisher genutzte Technik heißt finVet-Verfahren, hier werden die in der Batterie enthaltenen Transistoren horizontal angeordnet. Das neue System setzt auf eine vertikale Anordnung, damit lässt sich der vorhandene Platz laut der beteiligten Unternehmen effektiver nutzen.

Neue Technik könnte Halbleitermangel-Problem lösen

Derzeit herrscht weltweit ein Mangel an Halbleitern, auch dieses Problem ließe sich mit der neuen Technologie lösen oder wenigstens dämpfen. Denn das VTFET-System benötigt deutlich weniger der begehrten Stoffe als die finVet-Technologie. IBM-Vizepräsident Dr. Mukesh Khare äußert sich zu dem neuen Projekt: »Bei der heutigen Technologieankündigung geht es darum, Konventionen in Frage zu stellen. Wir überdenken, wie wir die Gesellschaft weiter voranbringen und neue Innovationen hervorbringen können, die das Leben und die Wirtschaft verbessern und unsere Umweltbelastung verringern.«





Viele gute Vorsätze, die allerdings zur Verwirklichung Zeit brauchen. Wahrscheinlich gehen noch mehrere Jahre ins Land, bis die Akkuladung eines Galaxy-Handys bei normaler Nutzung tatsächlich eine Woche lang hält. Die Pressemitteilung ist als Informationsschrift zu sehen, dass der erste Schritt in diese Richtung getan wurde.

Quelle: chip.de