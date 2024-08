Diamanten gehören zu den begehrtesten Edelsteinen und sind damit auch mit am wertvollsten. Im Prinzip handelt es sich um nichts anderes als Kohlenstoffkristall, der im Erdmantel komprimiert wurde. Kleinere Diamanten sind nicht besonders selten – im Gegensatz zu großen Rohdiamanten wie dem Koh-i-Noor oder der mit mehr als 3.000 Karat schwerste Diamant der Welt, der Cullinan. In Botswana wurde nun der zweitgrößte Rohdiamant der Welt entdeckt. Gefunden wurde er dank einer speziellen Röntgentechnologie, die verhindern soll, dass beim Abbau große Edelsteine zerstört werden.





Entdeckund danke Röntgentechnologie

Entdeckt wurde dieser Megadiamant in der KArowe Diamantmine in Botswana von der kanadischen Firma Lucara Diamond, der die Mine gehört. „Wir sind begeistert über die Bergung dieses außerordentlichen Diamanten. Diese Entdeckung bestätigt das Potenzial unserer Karowe-Mine„, so William Lamb, CEO des Unternehmens.

Bei der Entdeckung des 2.492 Karat schweren Rohdiamants kam eine Röntgentechnologie zum Einsatz, die 2017 in der Mine installiert wurde. Mit diesem X-Tray Transmission Technology (XRT) genannten System wird das in der Mine geförderte Kimberlit-Erz vor der Zerkleinerung durchleuchtet, um besonders große Edelsteine frühzeitig erkennen und bergen zu können.





Eine vielversprechende Mine

„Die Fähigkeit, einen so massiven, qualitativ hochwertigen Stein intakt zu bergen demonstriert die Effektivität unseres Ansatzes bei der Diamantförderung. Es bestätigt die Vorteile unserer strategischen Investition in die neueste XRT-Technologie„, so Lamb weiter. Der Riesen-Diamant ist nicht der erste große Edelstein, der in der Mine gewunden wurde. Mit der XRT-Technologie konnten in den letzten Jahren bereits zwei Diamanten mit 1.758 und 1.109 Karat gefunden werden.

via Lucara Diamond