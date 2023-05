Dem Team von „TUfast Eco“ an der TU München ist es gelungen, sein Wettbewerbs-Elektroauto weiter zu verbessern und es energieeffizienter zu gestalten. Mit der neuen Konfiguration will das Team der TU den Shell Eco Marathon gewinnen.





Höhere Energieeffizienz nach Überarbeitung

Das Elektroauto muc023 wurde von der Studierendengruppe TUfast Eco entwickelt und vorgestellt. Nun soll es im Mai beim Shell Eco Marathon mitmachen und seine enorme Energieeffizienz unter Beweis stellen. Diese verdankt es vor allem seinem geringen Gewicht und extrem niedrigen Luftwiderstand. Zudem gelang es den Student:innen, jede einzelne Komponente zu überarbeiten und ihren Wirkungsgrad zu erhöhen.

Das muc023-Auto wieg nur noch 65 Kilo und wurde somit im Vergleich zum Vorgängermodell um 10 Kilogramm leichter. Diese Gewichtseinsparungen wurden erreicht, indem die Karosserie sowie die Radaufhängungen optimiert wurden. Vor allem das Gewicht der Radaufhängungen konnte drastisch reduziert werden – um 40 Prozent. Außerdem verwendet das Team neue, permanent erregte Synchronmotoren, die auf dem Prüfstand eine Energieeinsparung von 5 Prozent im Vergleich zu den Vorgängermodellen erreichen konnten.





Außerdem haben die Student.innen den Luftwiderstand des Fahrzeugs weiter gesenkt, indem sie die vorderen Radkästen verkleideten und den Hinterwagen optimierten. So konnten sie dem Elektroauto einen cw-Wert von 0,13 verleihen, was noch einmal 20 Prozent weniger ist als beim Vorläufer. Gängige PKW, die für einen besonders geringen Luftwiderstand ausgelegt sind, erreichen einen cw-Wert von 0,2.

Mit neuem Elektroauto in den Wettbewerb

„Wir haben aus den vergangenen Wettbewerben viel gelernt und für muc023 das Augenmerk auf Details gelegt. Die Summe an Verbesserungen ergibt ein beeindruckendes Ergebnis, das sich hoffentlich auch in den Ergebnissen bei den anstehenden Challenges widerspiegelt.„, so Gleb Lianline, Team-Manager von „TUfast Eco“.

Die Vorstellung von muc023 fand am Donnerstag im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München statt. Es hat eine Leistung von 570 W (0,77 PS) und kommt auf ein Drehmoment von 12,7 Nm. Mit ihm wird das Team dieses Jahr in der Kategorie Urban Concept beim Shell Eco Marathon antreten. Voraussetzung in dieser Kategorie ist, dass die in ihm antretenden Fahrzeuge einem „anwendbaren PKW“ ähneln.

Bereits letztes Jahr nahm das „TUfast Eco“-Team in der gleichen Kategorie an dem Wettbewerb teil und erreichte den zweiten Platz. Damals kam das verwendete Fahrzeug auf eine Reichweite von 271 Kilometer pro Kilowattstunde und erhielt in Unterkategorien wie dem „Technical Innovation Award“ und dem „Vehicle Design Award“ den ersten Preis.

via TU München