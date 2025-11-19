Der Supercomputer JUPITER am Forschungszentrum Jülich hat als erster Rechner in Europa die Marke von einer Trillion Gleitkommaoperationen pro Sekunde im LINPACK-Benchmark erreicht. Diese Leistung verändert die Möglichkeiten für großangelegte Simulationen und datenintensive KI-Projekte innerhalb Europas und verschiebt den Schwerpunkt vieler Forschungsaktivitäten näher an europäische Standorte. Die Exascale-Schwelle gilt seit Jahren als symbolische und praktische Grenze der Hochleistungsinformatik, weil sie neue wissenschaftliche Fragestellungen zugänglich macht, die bislang an Rechenzeit und Genauigkeitsanforderungen scheiterten.





Wie JUPITERs modulare Technik die Exaflop-Marke ermöglicht

Die Architektur von JUPITER kombiniert spezialisierte Beschleunigermodule mit energieeffizienten CPU-Clustern in einer modularen Gesamtstruktur. Der Rechner unterscheidet dabei zwischen einem Cluster-Teil für klassische Anwendungen und einem Booster-Teil für massiv parallele Operationen. Dieser Booster liefert den entscheidenden Schub für FP64-Leistung, die für wissenschaftliche Simulationen unverzichtbar ist. Die modulare Struktur ermöglicht es zudem, zukünftige Entwicklungen in der Chip- und Speichertechnologie gezielt einzubinden, ohne das Gesamtsystem neu aufbauen zu müssen. Ergänzt wird die Technik durch ein Kühlsystem, das große Wärmemengen nicht ungenutzt abführt, sondern in lokale Wärmenetze rückspeist. Dadurch entsteht ein Rechenzentrum, das die hohe Leistungsdichte nicht nur technisch, sondern auch energetisch bewältigt.





Welche Forschungsfelder unmittelbar von der Rechenleistung profitieren

Klimamodelle zählen zu den anspruchsvollsten Simulationen, die von der Exascale-Kapazität profitieren. Die höhere Auflösung erlaubt es, regionale Wetterphänomene präziser abzubilden und Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozean und Landoberflächen feiner zu modellieren. Für Materialforscher:innen eröffnet die neue Rechenleistung die Möglichkeit, quantenmechanische Prozesse realistischer mit makroskopischen Strukturen zu koppeln. Das beschleunigt die Entwicklung neuer Katalysatoren, Batteriematerialien oder Legierungen, die bisher nur aufwendig oder gar nicht simuliert werden konnten. Auch die KI-Forschung profitiert, vor allem beim Training großer Modelle, die enorme Speicherbandbreite und parallele Rechenleistung benötigen. Obwohl KI oftmals mit geringerer numerischer Genauigkeit arbeitet, ist die FP64-Stärke von JUPITER für wissenschaftliche Modelle entscheidend, bei denen Präzision Vorrang vor Geschwindigkeit hat. Die geografische Nähe dieser Kapazitäten zu europäischen Forschungseinrichtungen erleichtert außerdem Kooperationen, da Daten seltener aus Sicherheits- oder Datenschutzgründen ausgelagert werden müssen.

Welche Bedeutung JUPITER für Europas digitale Souveränität entwickelt

Der Aufbau von JUPITER stärkt die wissenschaftliche Eigenständigkeit Europas. Forschungsteams erhalten Zugang zu Rechenressourcen, die zuvor häufig in den USA oder China genutzt werden mussten. In einer Zeit, in der sowohl industrielle Wertschöpfung als auch wissenschaftliche Exzellenz zunehmend von datenintensiven Prozessen abhängen, ist der Zugang zu eigener Hochleistungsinfrastruktur ein strategischer Vorteil. Dieser Fortschritt hat jedoch seinen Preis: Ein System wie JUPITER erfordert hohe Investitionen, kontinuierliche technische Weiterentwicklung und spezialisiertes Personal, das Betrieb, Softwarepflege und Systemoptimierung gewährleistet. Die langfristige Nutzung hängt davon ab, wie effizient Zugangskontingente verteilt werden, wie transparent die Vergabeprozesse ablaufen und wie gut die Anlage in europäische Forschungsnetzwerke eingebettet wird.

Darüber hinaus wird diskutiert, welche zusätzlichen Module oder Technologien im Laufe der nächsten Jahre ergänzt werden könnten. Optionen reichen von neuromorphen Komponenten bis hin zu quantenunterstützten Beschleunigern, die speziell für komplexe Optimierungsprobleme konzipiert werden. In jedem Fall markiert JUPITER nicht das Ende, sondern einen wichtigen Ausgangspunkt für eine neue Entwicklungsphase europäischer Hochleistungsinformatik. Der Supercomputer zeigt, dass Europa nicht nur mithalten, sondern eigene Impulse setzen kann, wenn es gelingt, die geschaffenen Kapazitäten nachhaltig und breit zugänglich zu machen.

via Forschungszentrum Jülich