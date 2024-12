Offensichtlich ist es nachts auf Kölner Straßen für Frauen und Diverse gefährlicher als für Männer. So zumindest lässt sich die neue Aktion der Stadtverwaltung interpretieren, die nun Gratis-Gutscheine für nächtliche Taxifahrten an weibliche und diverse Personen verteilt. Bei der Abholung zählt der Passeintrag.





Nicht-Männer sollen im Dunkeln sicher nach Hause kommen

Die Kölner Politik beschloss das Gutscheinprojekt in einem Ausschuss für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Damit auch Nicht-Männer im Dunkeln sicher nach Hause kommen, stellt die Stadt 15.000 Euro bereit, das sind umgerechnet 1.500 Gutscheine à 10 Euro. Anrecht auf diese Ermäßigungen haben alle Personen ab einem Alter von 16 Jahren, deren Geschlechtseintrag »weiblich« oder »divers« lautet. Erhältlich sind die Gutscheine ab Montag, den 16. Dezember 2024; der Projektabschluss ist für Ende August 2025 angesetzt. Ob es in all den Monaten noch einmal Nachschub geben wird, konnten wir nicht herausfinden. Fest steht aber, dass jede Frau (oder diverse Person) höchstens drei Gutscheine über diesen Zeitraum erhält.

Einlösung bei einem festen Anbieter von 22 bis 6 Uhr

Einlösung erfolgt bei Taxifahrten zwischen 22 und 6 Uhr. Die Gutscheininhaberin muss entweder allein sein oder Kinder dabei haben, ein Mann als Mitfahrer wird nicht akzeptiert. Außerdem besteht ein entsprechender Vertrag nur mit der TAXI RUF eG, andere Anbieter sind außen vor. Das Unternehmen verfügt in Köln immerhin über 1.100 Fahrzeuge und 141 Halteplätze, damit sollte eine ausreichende Versorgung gesichert sein. Die Fahrer verrechnen den Gutscheinwert mit dem Fahrpreis, sodass normalerweise immer noch eine ordentliche Gebühr fällig wird. Sollte die Fahrt unter 10 Euro kosten, wird der Gutscheinwert entsprechend angepasst. Am 15. August laufen die Guthaben schlussendlich ab.





Was denkt ihr über dieses Projekt: sinnvoll – oder nicht? Sollte es eventuell finanziell und regional ausgeweitet oder besser wieder abgeschafft werden?

Quelle: stadt-koeln.de