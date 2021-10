LEO ist ein sportlicher Alleskönner: Eine Slackline schockt ihn nicht, er balanciert lässig darüber. Auf dem Skateboard und beim Treppensteigen macht er eine hervorragende Figur, außerdem kann er fliegen. Sein Geheimnis: Der Laufroboter ist ein Hybrid, er vereint die Eigenschaften eines Androiden mit denen einer Drohne.





Er bewegt sich mit 20 Zentimetern pro Sekunde

Der fliegende Laufroboter stammt aus dem USA, er läuft auf zwei Beinen und trägt zur Stabilisierung zwei Propeller an jedem Arm. Wird er geschubst, fällt er nicht um. Balancieren ist eine Kleinigkeit für ihn, Treppen und Höhen halten ihn nicht auf. Leider ist der Prototyp noch etwas langsam, er bewegt sich mit 20 Zentimetern pro Sekunde. Es handelt sich um eine Leichtbau-Version aus Karbonfasern mit flexiblen Beinen und Servomotoren für die Gelenke. Die Füße verfügen über rutschhemmende Gummi-Zehen, die Propeller müssen sich dauerhaft drehen, während er sich bewegt. Die Wissenschaftler vom California Institute of Technology – sozusagen seine »Eltern« – planen ein stabileres, aber schwereres Modell, das nicht ständig stabilisiert werden muss. Auf diese Weise würde der nur 75 cm große LEO weniger Energie verbrauchen.

Die Kombination aus Laufen und Fliegen stammt auf dem Tierreich

Wenn LEO abhebt, dann geht er erst kurz in die Knie und stößt sich anschließend kräftig vom Boden ab. Die Propeller erhalten in diesem Moment einen Extra-Schub. Die Kombination aus Laufen und Fliegen haben sich die Forscher natürlich aus dem Tierreich abgeguckt, als Inspiration dienten Insekten, Vögel und Fledermäuse. Seine Erfinder sehen LEOs zukünftige Aufgaben im Kontrollieren von Hochspannungsleitungen, der Wartung von Pipelines und Dächern sowie dem Anstreichen von Dächern. Sicher wird es noch mehr Arbeiten geben, die der kleine Kerl dem Menschen abnehmen kann, wenn er so weit ist. Bis dahin bleibt er einfach ein interessanter Anblick für alle, die clevere Technik mögen.





Leo gibt Gas!

Quelle: scinexx.com