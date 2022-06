Das Melanom ist mit Abstand die aggressivste Art von Hautkrebs. Früh erkannt können die Tumore gut entfernt werden – in diesen Fällen sind die Heilungschancen exzellent. Wenn ein Melanom aber einmal Metastasen gebildet hat, sinken die Überlebenschancen drastisch. Forscher:innen haben nun einen neuen Therapie-Ansatz gegen den gefährlichen sogenannten schwarzen Hautkrebs entwickelt. Dieser basiert auf ein mit Bestandteilen von Bakterien angereichertem Hydrogel, das in die Melanome injiziert wird und dort das Immunsystem mobilisiert.





Bakterien aktivieren das Immunsystem

Wenn ein Melanom metastasiert hat, wird es meist mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt. Es existieren außerdem neuere Behandlungsmethoden, bei denen biologische Hemmstoffe und verschiedene Immuntherapien mit Antikörpern oder anderen immunaktivierenden Wirkstoffen zum Einsatz kommen. Gängige Immuntherapien führen allerdings nur bei etwa der Hälfte der Patienten zu einer Reaktion des Tumors.





Aus diesem Grund wird weltweit an neuen Behandlungsmethoden für schwarzen Hautkrebs gesucht. Ein Ansatz sind sogenannte BCG-Bakterien, die ursprünglich für die Tuberkulose-Impfung entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um einen Stamm des Rindertuberkulose-Erregers Mycobacterium bovis, der Immunreaktionen gegen Hautkrebs-Tumore hervorrufen kann. Dabei werden Fresszellen und Dendritische Zellen gegen den Krebs aktiviert. Diese BCG-Therapie wirkt aktuell allerdings nicht gegen Metastasen. Eine Behandlung mit lebendigen Bakterien ist außerdem immer mit Gefahren und Risiken verbunden.

Ein Team rund um Mirela Kremenovic von der Universität Bern hat nun eine neuere Variante dieser Therapieform gegen das Melanom entwickelt. Die Forscher:innen betteten eine Lösung aus Bakterienbestandteilen in ein Hydrogel ein. Dieses besteht aus einem Gerüst aus vernetzten Polymeren, das bei Raumtemperatur flüssig und bei Körpertemperatur gelartig ist. „Solche Hydrogele schützen Wirkstoffe vor der Umgebung und setzen sie in vorbestimmten Raten frei„, erklären die Wissenschaftler:innen.

Wirksam auch gegen andere Krebsarten?

Dieses BCG-Hydrogel könnte sich als vielversprechende neue Therapie-Option gegen Hautkrebs herausstellen. „Das BCG-Hydogel verlängerte das Überleben und unterdrückte die Bildung von Metastasen bei Mäusen. Das deutet auf sein Potenzial als ergänzende Therapie für Patienten mit metastasierendem Melanom hin„, so das Team. „Die lokale Applikation des mit BCG-Lysat beladenen Hydrogels ist eine wirksame und sichere immuntherapeutische Option zur Verringerung der Metastasenlast und zur Verlängerung des Überlebens der Melanom-Patienten„, ergänzt Seniorautorin Mirjam Schenk. Außerdem muss das Hydrogel weniger oft gespritzt werden, da die Bakterien nach und nach freigesetzt werden.

In einem weiteren Schritt wollen die Forscher:innen ihr BCG-Hydrogel nun in klinischen Studien auf seine Wirksamkeit am Menschen testen. Außerdem sollen weitere Tests durchgeführt werden, in denen die Wirksamkeit der Therapie gegen andere Krebsarten untersucht wird.

via Wilhelm-Sander-Stiftung