Bei weitem nicht jeder Autofahrer ist von der Elektromobilität überzeugt, es gibt tatsächlich noch einige Mankos zu beheben. Eines davon ist die Akku-Haltbarkeit, von der so viel abhängt, doch existiert für sie keine allgemeine Garantie. Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (Unece) möchte das nun ändern, jedes Land ist eingeladen, dem Entschluss zuzustimmen.





Die EU ist bei der Genfer Akku-Initiative mit dabei

Ab 2023 soll es die Mindesthaltbarkeit für Fahrzeug-Akkus geben, damit Autobesitzer sich auf ihren teuer erworbenen Energiespeicher verlassen können. Niemand will schon nach wenigen Jahren eine neue Batterie kaufen oder starke Leistungsminderungen in Kauf nehmen, doch genau das steht beim E-Autokauf stets zu befürchten. Die EU ist bei der Initiative mit dabei, ebenso wie die USA und China sowie Japan, Südkorea, Kanada und Großbritannien: eine starke Allianz also, die nun etwas in Bewegung setzt.

Die Vertreter der Nationen saßen in Genf beim Weltforum für Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften zusammen und fertigten einen Textentwurf an, der im März 2022 in die formelle Abstimmung geht. Die Staaten, die zu diesem Zeitpunkt zustimmen, verpflichten sich, ihre nationale Gesetzgebung entsprechend auszurichten und den Autokäufern eine feste Garantie zu gewähren.





Weniger als 20 Prozent Kapazitätsverlust in 5 Jahren

Die Autohersteller müssen in diesem Fall nachweisen, dass ihre Akkus für Hybrid- und Elektrofahrzeuge eine konstante Leistung aufweisen. Über die ersten 5 Jahre oder eine Strecke von 100.000 Kilometer dürfen weniger als 20 Prozent der Kapazität verlorengehen. In den ersten 8 Jahren oder auf 160.000 Kilometern sollen es maximal 30 Prozent sein. Diese Regeln dienen dazu, den Einsatz minderwertiger Akkus zu verhindern, die Käufer abzusichern und die Verbreitung von E-Autos damit voranzutreiben.

Die Unece berichtet, dass 2020 weltweit etwa 3 Millionen elektrisch angetriebene Fahrzeuge über den Ladentisch gingen, darunter auch Hybridautos. In Europa ist der Marktanteil mittlerweile auf 10 Prozent gestiegen. Die Mindesthaltbarkeitsgarantie wird die Nachfrage wahrscheinlich befeuern.

Quelle: heise.de