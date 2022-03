Smartphones sind mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Diese bieten vergleichsweise viel Energie ohne zu viel Platz zu verbrauchen. Allerdings sind die Akkus auch nicht ganz einfach zu verarbeiten. Diese Erfahrung musste unter anderem Samsung im Jahr 2016 machen. Damals brachte der Konzern das Samsung Galaxy Note 7 als neues Flaggschiff auf den Markt. Schnell wurden aber Berichte öffentlich, bei denen der Akku des Smartphones Feuer fing. Letztlich konnte das Unternehmen die Probleme nicht lösen und das Modell musste eingestampft werden. Trotzdem arbeiten Smartphone-Hersteller weltweit weiterhin kontinuierlich an Verbesserungen bei den Lithium-Ionen-Akkus. Einen wichtigen Erfolg verkündete in diesem Zusammenhang der chinesische Hersteller Oppo. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat das Unternehmen einen Prototyp präsentiert, dessen Akku mit 240 Watt innerhalb von neun Minuten komplett aufgeladen werden kann. Dies stellt einen neuen Rekordwert dar.





Die Rekorde wurden unter Laborbedingungen erzielt

Die Hälfte der Ladungskapazität konnte sogar in nur dreieinhalb Minuten erreicht werden. Bisher allerdings handelt es sich noch um einen Prototyp. Die Ergebnisse konnten zudem nur unter Laborbedingungen erzielt werden. Unbekannt ist daher auch noch, inwieweit sich solche schnellen Ladezeiten auf die Lebensdauer des Akkus auswirken. Bis also tatsächlich ein Smartphone auf den Markt kommt, dass innerhalb von nur neun Minuten vollständig geladen werden kann, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Grundsätzlich kommen die Fortschritte in Sachen Ladedauer aber auch schon den kommerziellen Modellen zugute. So kann das in China verfügbare Oneplus 10 Pro bereits mit bis zu 80 Watt geladen werden. In diesem Jahr sollen dann auch die ersten Modelle auf den Markt kommen, die sogar über eine Schnellladefunktion mit 150 Watt verfügen. Der klassische 4.500-mAh-Akku eines Smartphones wäre damit schon nach fünfzehn Minuten wieder vollständig aufgeladen.



Auch die Lebensdauer der Akkus soll sich erhöhen

Gleichzeitig sollen diese sehr schnellen Ladeoptionen nicht die Langlebigkeit des Akkus beeinträchtigen. Dafür sorgten den Angaben des Unternehmens zufolge eine neue Zusammensetzung des Akkus sowie ein intelligentes Lademanagement. Konkret sollen dadurch mindestens 1.600 Ladezyklen möglich sein, ohne dass die Leistungsfähigkeit des Akkus unter achtzig Prozent des Ursprungswerts sinkt. Damit wären die neuen Akkus sogar beinahe doppelt so langlebig wie die heute gängigen Varianten. Zunächst einmal dürften davon lediglich Kunden der Marke Oneplus profitieren. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es in der Regel nicht all zu lange dauert, bis auch andere Hersteller technologisch nachziehen. Hinzu kommt, dass Smartphones zunächst einmal nur die prestigeträchtigste Branche sind. Neuerungen kommen daher hier oftmals zuerst zum Einsatz. Grundsätzlich dürften von den technologischen Fortschritten aber über kurz oder lang alle Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus profitieren.

