Endlich reif für den Führerschein! Jahrzehntelang lang war 18 die magische Zahl der vier Räder, das Alter, an dem die mobile Freiheit beginnt. Auch heute noch freuen sich viele junge Menschen, endlich den »Lappen« zu haben, in der Hoffnung, sich dann ein Auto zu leisten und frei über die Straßen bewegen zu können. Lässt sich diese Prägung ändern, zum Beispiel kostenlosem Zugang zum öffentlichen Nahverkehr? Österreich will in die Vollen gehen und es ausprobieren.





Das Klimaticket ist drei Jahre lang einlösbar

Der Grundgedanke liegt darin, dass 18-Jährige in einer entscheidenden Lebensphase sind. Sie treffen Entscheidungen über ihren zukünftigen Beruf und ihren sonstigen Alltag, auch über ihre Mobilität. Könnte man sie für Bus und Bahn begeistern, gäbe es eine allgemeine Loslösung vom Auto und somit eine echte Verkehrswende der Jugend. Deshalb plant Österreich für das kommende Jahr ein sogenanntes Klimaticket, die kostenlose Jahreskarte für alle Einwohner, die 18 werden. Die jungen Leute dürfen diese Fahrkarte innerhalb der nächsten drei Jahre einlösen, sie müssen also nicht direkt am Geburtstag damit loslegen.

Unbegrenzter Nah- und Fernverkehr innerhalb Österreichs

Das Ticket soll im gesamten Nah- und Fernverkehr Österreichs gelten, ohne Begrenzungen und ohne irgendwelche Extrakosten. Im Normaltarif zahlen Passagiere dafür derzeit 1.095 Euro im Jahr, unter 25-Jährige und über 60-Jährige kostet der unbegrenzte ÖPNV 821 Euro. Es handelt sich also um ein sattes Geschenk, das den Staat 120 Millionen Euro im Jahr kosten wird, so besagt es der zugehörige Budgetentwurf. Treiber hinter dem neuen Gesetz sind die Grünen im Zusammenspiel mit der konservativen ÖVP.





Österreich steht in Europa nicht allein da mit seinem Klimaticket. Das Programm DiscoverEU der Europäischen Union sieht eine Verlosung von Interrail-Tickets für 18-Jährige vor. Junge EU-Bürger sowie Menschen aus Island, Nordmazedonien, Liechtenstein, Serbien, Türkei und Norwegen erhalten insgesamt 36.000 kostenlose Fahrscheine für grenzenlose Mobilität in Bus und Bahn. Kritische Stimmen merken an, dass die Landbevölkerung vielerorts kaum etwas davon hat: Was nützt ein Gratis-Ticket, wenn nur einmal am Tag ein Bus fährt? Attraktivität lässt sich nun einmal nicht nur in Geld bemessen.

Quelle: tagesschau.de