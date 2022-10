2.300 Höhenmeter musste er auf dieser Testfahrt überwinden, der E-Truck von Mercedes-Benz. Auf seinem Weg hatte er mit Steigungen von bis zu 13 Prozent zu kämpfen und erledigte seine Aufgabe mit Bravour. Wer meint, E-Trucks seien zu schwach auf der Brust, den hat das deutsche Traditionsunternehmen damit eines Besseren belehrt.





Der 40-Tonner war für die Testfahrt voll beladen

Die Teststrecke für den eActros 300 führte über den Arlbergpass in Tirol, ein durchaus anspruchsvolles Gelände, das jede Menge Kraft erfordert. Der Truck war voll beladen und fuhr seine 111 Kilometer über Bludenz, Stuben, St. Anton und Lech an einem Stück – teilweise auf Höhenlagen von 1.800 Metern. Die Ingenieure untersuchten die Leistung ihres Lastwagens und die Dauerhaltbarkeit, aber auch die Energierückgewinnung durch Rekuperation. Gerade in dieser bergigen Gegend ist Letzteres hochinteressant: Der eActros gewinnt beim Bremsen Energie zurück und stellt diese anschließend wieder seinem Antrieb zur Verfügung. Auf der Testfahrt konnte der Truck insgesamt 180 kWh wiederverwerten! Am Zielort hatte er noch 40 Prozent seiner Energie übrig. Auf dem Weg zur Teststrecke nutzte der Fahrer übrigens ausschließlich öffentliche Ladesäulen.

Der eActros 300 hat eine Reichweite von bis zu 220 km

Insgesamt soll der eActros 300 mit einer vollen Batterieladung bis zu 220 Kilometer schaffen. Dafür hat er drei Akkupakete zu je 112 kWh Kapazität an Bord, die eine DC-Schnellladesäule mit 400 A Ladestrom in ungefähr einer Stunde von 20 auf 80 Prozent hochpowert. Der Sattelzug kann jeden regulären europäischen Auflieger mitnehmen. Praxistauglich und anpassungsfähig scheint er also schon zu sein, sogar dort, wo es auf maximale Kraft ankommt. »Die intensiven Tests in Österreich haben gezeigt, dass unser E-Lkw selbst bei besonders anspruchsvoller Topographie mit extremen Steigungen und Gefällen seine Aufgaben verlässlich erfüllen kann“, erklärt Stina Fagermann, Vertriebschefin von Mercedes-Benz Trucks, dazu.





Mercedes setzt in seinem zukünftigen Lastwagensortiment zwar verstärkt auf Wasserstoff, doch für verschiedene Anwendungsbereiche möchte der Global Player auch rein batteriebetriebene Fahrzeuge anbieten. Der Release des eActros-300-Sattelzugs ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant.

Quelle: ecomento.de