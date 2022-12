Deutschland diskutiert über das 49-Euro-Ticket: Kommt es – oder kommt es nicht? Für 49 Euro im Monat durch die gesamte Republik reisen zu können, klingt wirklich verlockend, vor allem in Zeiten explodierender Preise. Doch die Bewohner der Balearen dürfen ab 1. Januar 2023 auf ihrer Insel komplett kostenlos fahren, auf den Kanaren tritt ein ähnliches Nahverkehrsmodell in Kraft.





Dadurch soll der Individualverkehr von selbst zurückgehen

Zuerst sollten wir uns allerdings daran erinnern, dass es den Nahverkehr nicht in »kostenlos« oder »billig« gibt. Für Busse und Züge zahlt nicht »der Staat«, denn der besitzt von sich aus überhaupt kein Geld. Die Kosten bestreitet natürlich der Steuerzahler, der Staat entscheidet noch, welches Budget für welche Zwecke zur Verfügung steht. Beschließt die Politik, den Nahverkehr zu fördern, kann sie entweder den Menschen ihre Tickets (teilweise) bezahlen oder die Nahverkehrsstrukturen verbessern. Am besten macht sie beides zugleich. Dadurch, so die Hoffnung, soll der Individualverkehr von selbst zurückgehen, mit deutlicher Entlastung für Straßen und Umwelt.

Immer mehr Staus in Mallorcas Hauptstadt Palma

Nehmen wir das Beispiel der Balearen: Die dortige Bevölkerungszahl nahm in den letzten 20 Jahren um über 30 Prozent zu, heute leben ungefähr 1,8 Millionen Menschen auf den verschiedenen Inseln. Der Anteil der ausländischen Residenten beträgt mittlerweile fast 20 Prozent. Entsprechend verändert sich auch der Verkehr, vor allem in Mallorcas Inselhauptstadt Palma kommt es immer häufiger zu Staus. Hinzu kommen noch die vielen Touristen mit ihren Mietwagen – und schon wird aus dem Erholungsparadies ein Stressfaktor.





Das Angebot gilt nur für Menschen mit Erstwohnsitz

Die Touristen erhalten das Kostenlos-Ticket der Balearen allerdings nicht, es gilt nur für Personen mit Erstwohnsitz auf einer der Inseln, ganz gleich welcher Nationalität: Auf Mallorca sind das mehr als 900.000 Menschen. Das Angebot ist vorerst auf ein Jahr begrenzt und gilt auch für Menorca, Ibiza und Formentera. Bereits seit September gibt es ein eingeschränktes Gratisticket für die drei Nahverkehrszugstrecken auf Mallorca und die beiden Metrolinien in Palma. Die Fahrt mit den Stadt- und Überlandbussen war seitdem stark rabattiert, ab Januar wird es dann kostenfrei.

»Mit jedem öffentlichen Bus fahren 50 Autos weniger«, erklärte Palmas Verkehrsstadtrat Josep Marí. Und das macht auf einer vergleichsweise kleinen Insel eine ganze Menge aus.

