Das Weltraum-Startup Vast hat angekündigt, im August 2025 eine kleine, kommerzielle Raumstation in die Umlaufbahn der Erde bringen zu wollen. Das Projekt namens Haven-1 soll von einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All gebracht werden.





Private Raumstation bereits 2025?

Die US-Weltraumbehörde NASA konzentriert sich derzeit auf den Mond sowie auf Deep-Space-Missionen. Damit überlässt die US-amerikanische Regierung den erdnahen Orbit praktisch den Privatunternehmen. Wenn die Internationale Raumstation ISS 2030 stillgelegt wird, könnte die NASA einfach Kapazitäten in den bis dahin existierenden kommerziellen Raumstationen buchen.





In diese Bresche schlägt auch Vast. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein selbstversorgendes Habitat, das in den Laderaum einer Falcon-9-Rakete passt. Es kann außerdem von SpaceX-Dragon-Kapseln angeflogen werden. In seinem Inneren sollen bis zu vier Menschen für bis zu 30 Tage leben können. Nach eigenen Angaben plant Vast außerdem noch ein weitaus größeres Modul, das mit einem Starship von SpaceX transportiert werden kann.

Station mit künstlicher Gravitation

Die Pläne von Vast sind ambitioniert. Mittelfristig will das Unternehmen zwei der Habitate miteinander verbinden und so eine größere Raumstation erschaffen, die auch in der Lage ist, durch Drehung künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Später soll an die Stelle solcher kleineres Stationen eine große, kreisförmige Station treten.

Haven-1 kann sowohl für kommerzielle Zwecke genutzt werden als auch für Nonprofit-Anwendungen. Und wer schon immer mal in den Weltraum wollte, der bekommt auch seine Chance: Die vier Plätze für die erste Mission von Haven-1 können entgeltlich gebucht werden.

Zuversichtliche Ankündigung

Das Vorhaben von Vast klingt beeindruckend. Allerdings sind solche Ankündigungen mit Vorsicht zu genießen. Im privaten Sektor gab es bereits zahlreiche angekündigte Weltraum-Projekte wie etwa den Betrieb von Minen im Weltall oder auch Kolonien auf dem Mars. Bisher wurden solche Projekte in der Regel nicht umgesetzt.

„Vast is thrilled to embark on this journey of launching the world’s first commercial space station, Haven-1, and its first crew, Vast-1. We are grateful to SpaceX for this exciting partnership that represents the first steps in Vast’s long-term vision of launching much larger, artificial gravity space stations in Earth orbit and beyond„, so Vast-CEO Jed McCaleb.

