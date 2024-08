Lust auf Kino im Bett? Nicht etwa im Sitzen, sondern gemütlich auf dem Rücken liegend, mit einem weichen Kissen unter dem Kopf? Der neue GV50 1080p Smart Projektor macht es möglich. Er ist flexibel nutzbar, eignet sich also auch zur waagerechten und gekippten Projetion. Und der Anwender muss sich keine Sorgen machen, dass das Gerät womöglich mitten im Bett landet, um Verzerrungen zu vermeiden.





2021 lieferte BenQ einen tragbaren Mini-Projektor

Der neue Beamer von BenQ kann auch auf dem Nachttisch stehen, denn sein Neigungswinkel lässt sich so verstellen, dass das Bild trotz der schrägen Projektion unverzerrt bleibt. So wird Heimkino im Liegen möglich, gesetzt den Fall, du verfügst über eine schöne, weiße Zimmerdecke. Bereits 2021 sorgte dasselbe Unternehmen mit einem tragbaren Mini-Projektor in Lautsprecher-Format für Aufsehen, der trotz seiner geringen Größe eine ordentliche Bildfäche erzeugte.

Lichtquelle ist mit 500 ANSI-Lumen relativ schwach

Der GV50 sieht aus wie ein übergroßer Wassertropfen, verfügt über einen 4-Watt-Mitteltöner und einen kräftigen 10-Watt-Tieftöner für die Bässe. Dank seines 360-Grad-Drehmechanismusses steht es dem Anwender frei, eine horizontale, gekippte oder vertikale Leinwand zu wählen. Die Bildauflösung liegt bei 1080p, das Seitenverhältnis bei üblichen 16:9 mit einer Diagonalen von bis zu 120 Zoll. Die Laserlichtquelle ist vergleichsweise schwach, mit ihren 500 ANSI-Lumen verlangt sie nach einer möglichst starken Raumabdunklung – was allerdings in den meisten Schlafzimmern kein Problem sein dürfte.





Mit Akku für 2,5 Stunden kabelloses Kino

Digitaler Zoom, Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung und Bildschirmanpassung sind mit bei. Ebenso wie die unvermeidliche Fernbedienung, damit du in Ruhe liegen- oder sitzenbleiben kannst. Das Gerät läuft mit Google TV und bietet somit eine Zugriff auf zahlreiche Entertainment-Apps, darunter Disney+ und Netflix. Es hat einen eingebauten Akku, der bei Vollaufladung etwa 2,5 Stunden kabellosen Kinogenuss bietet. Die Helligkeit reduziert sich dabei noch ein Stück. Nutzt man den Projektor allein als Bluetooth-Box, dann hält er etwa 4,5 Stunden durch.

Die Aufladung erfolgt über den USB-C-Anschluss. Auch ein HDMI-Stecker findet am Gerät Platz, außerdem verfügt es über einen Audio-Rückkanal, sowie über einen USC Typ-A-Anschluss und einen Anschluss für Kopfhörer. Bluetooth 5.0 ist auch mit dabei, genau wie das 802.11ac Wi-Fi. Die Preisempfehlung liegt bei 799 US-Dollar, aber in den USA ist der Projektor akuell schon ab 599 Dollar zu haben.

Quelle: newatlas.com