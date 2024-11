Für viele Menschen sind schon kurze Gehstrecken eine Qual. Andere würden gern mal wieder wandern oder sogar joggen, trauen sich das aber aufgrund körperlicher Probleme nicht zu. Forscher der Technischen Universität München (TUM) zeigen Herz für Gebrechliche und Schwache, sie entwickelten eine weiche Roboterhose, die angenehm zu tragen ist und beim Gehen hilft.





Laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten möglich

Endlich wieder zusammen mit Opa spazieren gehen – oder nach langer Krankheit selbst wieder auf die Beine kommen. Die WalkON Roboterhose aus München unterstützt mit zwei Motoren und daran befestigten Seilen die Oberschenkelmuskulatur, sodass das Laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten viel leichter fällt. Die Probanden verbrauchen mit der Gehhilfe messbar weniger Energie. Wer trotz Gehschwäche mobil bleibt, tut etwas für seine Gesundheit und entwickelt wieder mehr Lebensfreude, das allein macht es uns wert, das Konzept genauer anzusehen.

Bei der Erfindung handelt es sich eben nicht um ein hartes Exoskelett, das als Gestell um die Beine gelegt wird. Ganz im Gegenteil, die WalkON-Hose ist weich wie ein Kleidungsstück und hat die Größe eines kleinformatigen Rucksacks. TUM Professor Lorenzio Masia sagt dazu: »Wir haben ein System entwickelt für Menschen, mit dem man sich gerne mehr bewegt.« Auf das Wörtchen »gerne« kommt es an!





Voreinstellungen nicht nötig – Jogging und Bergwandern möglich

Für den Komfort sorgt auch das mit der Hose kombinierte Messgerät, das die Laufgeschwindigkeit und die Winkelstellung der Beine misst, um beim Übergang in die Schwungphase ein passendes Signal an die Motoren zu senden. So reagiert das System in Übereinstimmung mit der gewünschten Körperbewegung und kann sogar in den Jogging-Modus gehen. Voreinstellungen sind nicht nötig, der Nutzer braucht zum Anziehen nur ein paar Minuten und schon geht es im wahrsten Sinne des Wortes los!

Lorenzio Masia ist überzeugt, dass sich gehgeschwächte Menschen bald einfach eine kurze Hose kaufen, den Motor daran befestigen, zwei Kabel einstecken und schon können sie auf Bergwandertour gehen.

Quelle: mdr.de