Sicher habt ihr es alle schon gelesen: Facebook soll nun Meta heißen, nicht das soziale Netzwerk, sondern der dahinterstehende Konzern. Marc Zuckerberg befindet sich mit uns auf dem Weg ins Metaverse, und er ist nicht die einzige treibende Kraft . Auch Fortnite-Produzent Epic Games investiert aktuell eine Milliarde US-Dollar in dieses digitale Zukunftsprojekt – und Microsoft kündigte an, ein »Enterprise-Metaverse« zu errichten. Was steckt hinter diesen Plänen?





Der Begriff stammt aus einem dystopischen Roman

Der Begriff Metaverse stammt aus einem Science-Fiction-Roman, der 1991 veröffentlicht wurde. In »Snow Crash« von Neal Stephenson lesen wir von einer dystopischen Welt, die sich in eine globale virtuelle Realität verlagert hat. Die Menschen besiedeln diesen Raum mit ihren Avataren und verbringen dort einen Großteil ihres Lebens. Die Herrschaft haben Konzerne und das organisierte Verbrechen übernommen, der Staat hat nicht mehr viel zu sagen.

Trotz der negativen Indikationen hat Silicon Valley die Bezeichnung übernommen und möchte natürlich, laut eigener Absichtserklärung, etwas Positives, Fortschrittliches für die Menschheit schaffen. Ein Essay des Risikokapitalisten Matthew Ball mit dem Titel „The Metaverse: What It Is, Where to Find it, Who Will Build It, and Fortnite“ scheint den Machern als Wegweiser zu dienen. Der Aufsatz erschien 2020, darin setzte Ball 7 Leitplanken für das digitale Universum:





Das Metaverse ist dauerhaft, es pausiert nicht ist und läuft immer weiter. Das Metaverse beinhaltet zeitlich begrenzte Events und ist live. Die Teilnehmerzahl im Metaverse ist nicht begrenzt. Das Metaverse hat eine eigene Wirtschaft, Menschen können dort Geld verdienen und einkaufen. Zum Metaverse gehört auch die physische Welt und sie enthält geschlossene, sowie offenen Plattformen. Digitale Objekte können im Metaverse zwischen den Anwendungen wandern. Das Metaverse ist gefüllt von Erfahrungen und Inhalten, erstellt von Personen, Gruppen oder Firmen.

Im Grunde stellt das Metaverse eine Erweiterung des heutigen Internets dar, es würde sich aber auf noch mehr Bereiche unseres Lebens ausweiten. Auch der Arbeitsmarkt wird davon erfasst, die Umsätze aus dem virtuellen Sektor würden exorbitant steigen. Die Big-Tech-Konzerne möchten sich natürlich im Voraus möglichst große Anteile daran sichern, darum treten sie jetzt aufs Gas.Sonst könnte es sein, dass jemand anderes ihren Status erbt.

Quelle: t3n.de