2003 ging eine Ära zu Ende. Nach einem furchtbaren Unfall auf dem Rollfeld stellten Air France und British Airways ihre zivilen Überschallflüge mit der Concorde ein. War es das für alle Zeiten? In Neuseeland geht es jetzt, 21 Jahre später, wieder los. Eine Concorde 2 wird es dort aber nicht geben, sondern ein ganz neues Fluggefühl am Weltraumrand.





Schallmauer am 12. November 2024 durchbrochen

Dawn Aerospace absolvierte mit seinem Raketenflugzeug gleich zwei erfolgreiche Probeflüge. Sie fanden in Neuseeland statt, vorerst »nur« mit Mach 1,1. Der Mk-II Aurora ist 4,8 Meter lang und durchbrach die Schallmauer am 12. November 2024 am Himmel über dem neuseeländischen Flugplatz Glentanner in der Nähe des Aoraki/Mount Cook. Dabei erreichte der Flieger eine Höhe von 25,15 Kilometern. Er hat eine Spannweite von 4 Metern und wiegt 399 Kilogramm. Die neue Generation Überschallflugzeuge soll insgesamt leiser, umweltfreundlich, kostengünstiger und effizienter sein als die Concorde. Aber hoffentlich nicht exklusiv für Reiche! Möchte man anmerken, beim Blick auf die bescheidene Größe des neuen Fliegers.

Der schnellste Aufstieg auf 20 Kilometer Höhe

Die Mk-II-Aurora durchbrach nicht nur die Schallmauer, sondern erzielte darüber hinaus noch weitere Rekorde. Sie ist das erste in Neuseeland entwickelte und gebaute Überschallflugzeug und erreichte von der Insel aus die größte jemals erzielte Höhe. Außerdem stieg sie am schnellsten auf 20 Kilometer Höhe, und zwar innerhalb von nur 118,6 Sekunden. Damit war das Raketenflugzeug 4,2 Sekunden schneller als der bisherige Rekordinhaber, eine modifizierte F-15, die in den 70er Jahren gen Himmel schoss.





Doch die Ziellatte liegt noch um einiges höher – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Mk-II Aurora soll demnächst in einer Höhe von 100 Kilometer Mach 3,5 erreichen. Dort oben, am Rand des Weltraums, kann sie der Mikrogravitationsforschung, der Atmosphärenforschung und der Erdbeobachtung dienen. Und natürlich wollen die Forscher auch das Hochgeschwindigkeitsfliegen an sich weiter austesten, um mit einem einsatzfähigen Hyperschallflugzeug die Zukunft der Luftfahrt neu zu bestimmen.

Quelle: newatlas.com