Der berühmt-berüchtigte DeLorean von Doc Brown war Auto und Zeitmaschine in einem – und am Ende der ersten Folge plötzlich auch ein Flugzeug. Das Model A von Alef Aeronautics übernimmt dieses 3-in-1-Prinzip auf eigene Art: Sein futuristisches Design beamt dich in eine andere Zeit, während du locker von der Straße abhebst, auf der du eben noch gefahren bist. Schon Ende 2025 soll es auf den Markt kommen, die Frage ist nur: Macht das unsere Straßenverkehrsordnung mit?





8 Propeller heben das Model A in die Luft

Mit der Zulassung des Flugautos wird es gewiss schwierig, ein solches Gerät ist bislang in der Gesetzgebung nicht vorgesehen. Während andere innovative Firmen ihre Flieger lieber auf dreirädrige Plattformen setzen, um die Zulassung auf Motorradebene zu erreichen, macht Alef Aeronautics unverkennbar einen PKW aus seiner Erfindung. Der Wagen sieht aus wie ein sportliches kleines Cabrio, mit bislang nur 1 oder 2 Sitzen in der transparenten Kabine. Angetrieben wird er im Fahrmodus von 4 Nabenmotoren, beim Fliegen setzen sich die 8 Propeller unter der Mesh-Haut in Gang. Durch das Gittersystem strömt die Luft reibungslos in Fahrzeug und das Gerät hebt senkrecht ab. In diesem Sinne ähnelt es einer Drohne, das ultraleichte Chassis bestätigt den Eindruck noch.

Die Fahrgeschwindigkeit ist auf 25 km/h gedrosselt

Während des Flugs beginnt sich das Flugauto zu neigen, bis es sich im horizontalen Modus befindet. Gleichzeitig kippt die Fahrerkabine, damit die Insassen aufrecht sitzen können. Die Seiten der Karosserie verwandeln sich in Tragflächen, so spart der kleine Flieger jede Menge Energie: Die Reichweite in der Luft soll immerhin 177 km betragen! Das Fliegen wird ohnehin, nach Angaben des Herstellers, die Hauptaufgabe des Model A sein. Obwohl das Gerät 322 km am Stück fahren können soll, ist es nicht wirklich für die dauerhafte Fortbewegung am Boden gemacht. Um eine Zulassung zu erhalten, hat das Unternehmen seine Erfindung vorerst als Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit deklariert und auf maximal 25 km/h gedrosselt. Damit kommt es problemlos bis zum vorgesehenen Startplatz oder vom Landeplatz nach Hause.





Einladung für einen Rundflug!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Preis des futuristischen Gefährts liegt bei etwa 300.000 Dollar, vielleicht genügt zum Betrieb eine 107-Drohnenlizenz, für die eine schriftliche Prüfung erforderlich ist. Für später ist ein Model Z geplant, das vier bis sechs Personen transportiert und 483 km auf der Straße bzw. 354 km in der Luft schafft. Oder mehr als das Doppelte mit einem Wasserstoffantrieb – je nachdem, für was sich der stolze Besitzer im Jahr 2035 entscheidet.

Quelle: newatlas.com