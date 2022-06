Menschen erzählen sich verschiedenste Dinge über Smartphones. Einige Behauptungen haben einen wahren Kern, manche Aussagen liegen in der Mitte und andere Ansichten sind regelrecht Unfug. In diesem Artikel soll mitgeteilt werden, welche Tipps richtig sind und welche mehr an den Haaren herbeigezogen sind.





Updates machen das Handy langsamer.

Das ist falsch. Updates sollten auf jeden Fall regelmäßig installiert werden. Schließlich bieten Aktualisierungen neue Funktionen und schließen Sicherheitslücken. In seltenen Fällen können alte Smartphones aufgrund neuer Funktionen langsamer werden, doch aus Gründen der Sicherheit haben Updates keine Alternative.





Auch Smartphones ohne IP-Schutznorm vertragen einen Regenschauer.

Ob diese Behauptung wahr oder falsch ist, ist von der Feuchtigkeitsmenge abhängig. Generell schaden wenige Tropfen dem Handy nicht. Wenn ein Smartphone jedoch in Wasser fällt, kann mitunter auch eine IP-Schutznorm nicht vor einem Defekt schützen.

Eine hohe Auflösung, also viele Megapixel, sind ein Zeichen für eine gute Fotoqualität.

Das ist erfunden. Die Qualität der Bilder ist bei modernen Handys von der Qualität der Sensoren, Linsen sowie anderen technischen Komponenten abhängig und nicht von der Auflösung. Zudem ist die Kamerasoftware inzwischen für eine gute Bildqualität wichtig, zum Beispiel bei Fotos, die unter schwierigen Lichtbedingungen gemacht werden oder bei Nachtaufnahmen.

Auf Flügen wird das Handy auf den Flugzeugmodus umgeschaltet, da das Flugzeug ansonsten abstürzen würde.

Das stimmt nicht. In Flugzeugen werden die Passagiere darum gebeten, ihre Smartphones auszuschalten, das stimmt schon. Allerdings bringt ein Handy nicht das Flugzeug zum Absturz, vielmehr können sie den Funkverkehr stören.

Der Akku des Smartphones sollte nach Möglichkeit leerlaufen, bevor dieser an das Ladegerät gehängt wird.

Auch das ist nicht wahr. Diese Ansicht stammt aus Zeiten, in denen es vor allem Nickel-Cadmium-Akkus gab. Aktuelle Lithium-Ionen-Akkus sollten sogar geladen werden, bevor der Akku entleert ist. Moderne Handys sollten generell 20 Prozent Akkuleistung nicht unterschreiten. In diesem Fall kann eine vollständige Entladung dem Handy schaden.

Handys sollten regelmäßig neu gestartet werden, damit sie nicht langsamer werden.

Das ist nicht wahr. Smartphones müssen im Gegensatz zu PCs nicht regelmäßig ausgeschaltet werden. Denn die Betriebssysteme von Handys sind für eine Dauernutzung ausgelegt.

Während eines Gewitters sollte draußen das Handy nicht genutzt werden, weil es Blitze anzieht.

Das ist nicht wahr. Im Handy ist eindeutig zu wenig Metall verbaut, sodass es einen Blitz nicht anziehen kann.