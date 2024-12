Fusionsenergie gilt als möglicher Schlüssel für eine saubere Stromerzeugung in der Zukunft. Weltweit wird sowohl in der Forschung als auch im kommerziellen Bereich daran gearbeitet, Fusionsenergie nutzbar zu machen. Das Startup Commonwealth Fusion Systems, eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat nun das weltweit erste Fusionskraftwerk angekündigt. Dieses soll schon in den ersten Jahren des nächsten Jahrzehnts soll das Kraftwerk, das auf den Namen Arc getauft wurde, in Chesterfield County in Virginia ans Netz gehen.





Fusionsreaktor in den frühen 2030er Jahren

Laut Commenwealth Fusion Systems soll das Kraftwerk in der Lage sein, eine Leistung von 400 Megawatt zu erbringen und damit etwa 150.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Das Startup kündigte an, dass es sich bei Arc um das erste von mehreren Tausend geplanten Fusionskraftwerken sei. Mitbegründer Dennis Whyte sieht das Ziel seines Unternehmens darin, die Welt zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen.

Die Zukunftspläne des Unternehmens sind ambitioniert – vor allem angesichts der Tatsache, dass derzeit noch an dem Testreaktor Sparc gearbeitet wird. Dieser soll bis 2027 mehr Energie liefern, als er für den Betrieb benötigt. Und auch wenn das klappt, muss dennoch der Reaktor Arc für den Regelbetrieb konstruiert werden.





Ein ambitionierter Plan

Commonwealth Fusion System setzt dabei auf einen klassischen Tokamak-Reaktor. In diesem wird das Plasma auf 100 Millionen Grad erhitzt. Das Plasma wird dabei in mehreren sich überlagernden Magnetfeldern festgehalten. Die Fusion von Tritium- und Deuteriumkernen entsteht dann so viel Energie, dass die Reaktion am Laufen gehalten wird. Ein Teil dieser Energie wird dann genutzt, um Wasser zu verdampfen, das dann eine Dampfturbine antreibt, welche wiederum Strom erzeugt.

Bis heute gibt es keinen entsprechenden Reaktor, der mehr Energie erzeugt als in seinen Betrieb investiert werden muss – zumindest nicht auf längere Sicht. Südkoreanische Forscher:innen konnten im April 2024 48 Sekunden lang in einem Reaktor Temperaturen von 100 Millionen Grad aufrechterhalten. Dabei handelte es sich um einen neuen Weltrekord.

Seit der Ausgründung 2018 konnte Commonwealth Fusion Systems zwei Milliarden Dollar einsammeln. Zu den Investoren gehören unter anderem Google und Bill Gates. Für den Bau und die Inbetriebnahme des geplanten Arc-Reaktors wird allerdings ein Vielfaches davon benötigt werden.

via Commonwealth Fusion Systems