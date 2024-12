Manche Arbeitnehmer:innen haben das Spiel mit den Brückentagen für sich gemeistert: Sie holen dank geschickter Planung ihrer Urlaubstage das Maximum an Freizeit heraus. Arbeitnehmer:innen, die keine Lust haben, sich der Herausforderung selber zu stellen, können einen Brückentagrechner nutzen. Wir verraten euch, wie ihr so viel wie möglich aus eurem Jahresurlaub herausholt.





Maximum an Freizeit dank Brückentage

2024 fielen viele Feiertage auf einen Wochentag – prominente Beispiele wären der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Beide Feiertage liegen dieses Jahr in der Mitte der Woche. In solchen Situationen bietet es sich an, Anfang und/oder Mitte der Woche frei zu nehmen, um so viele freie Tage am Stück wie möglich zu haben.





Und auch 2025 lässt sich mit ein bisschen Planung einiges an Freizeit mithilfe von Brückentagen herausholen. So fällt etwa der Tag der Arbeit dieses Jahr auf einen Donnerstag, sodass es sich anbietet, den darauffolgenden Freitag freizunehmen.

Arbeitnehmer:innen, die in einer Fünf-Tage-Woche arbeiten, haben einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen pro Jahr – Tarifverträge sehen allerdings in der Regel deutlich mehr vor. Hinzu kommen dann in vielen Berufen gesetzliche Feiertage. Davon gibt es bundesweit neun, die dann in einigen Bundesländern noch durch weitere Feiertage ergänzt werden. Wer in Bayern lebt, der hat pro Jahr 13 gesetzliche Feiertage.

Brückentagsrechner hilft bei der Urlaubsplanung

Besonders bieten sich für Brückentage nächstes Jahr weinachten und Neujahr an. Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen auf einen Donnerstag und Freitag, sodass sich mit einem Urlaub von Montag bis Mittwoch insgesamt neun freie Tage am Stück herausholen lassen.

Chancen für verlängerte Wochenenden bieten sich etwa auch am Tag der Arbeit oder an Christi Himmelfahrt sowie dem Tag der deutschen Einheit.

Die Seite Ferienwiki.de stellt einen Brückentagerechner bereit, mit dem Arbeitnehmer:innen genau nachvollziehen können, wie sie möglichst viel aus ihrem Jahresurlaub herausholen können. Der Rechner kann bundesweit oder auf bestimmte Bundesländer eingestellt werden.