Unsere Welt wird bereits von einer digitalen Veränderung geprägt. Wie sieht das bei der Computer-Technik aus? Eine immer höhere Leistung ist erforderlich. Wie aber können die bisherigen PC-Technologien noch erweitert werden? Welche weiteren Möglichkeiten bestehen?KI, Big Data, smarte Geräte und vieles mehr: Die Welt wurde und wird durch digitale Technik sehr verändert. Diese wird ständig mehr und entwickelt sich in immer neue Richtungen. Dabei geht es vor allem um die steigende Rechenleistung. Um diese zu erreichen, ist ein Schrumpfen und Optimieren der Mikroelektronik notwendig. Was aber ist in der Zukunft? Ist die Technik wirklich so bewährt oder eher veraltet

Schrumpfender Mikrotechnik sind physikalische Grenzen gesetzt

Der Autor M. V. wirft einen Blick auf die 50 Entwicklungsjahre der Leistungssteigerung im Bereich der digitalen Mikroelektronik. Er verweist auf Herausforderungen der Transistor-Systeme. Ähnlich ist es mit den Problemen der elektrischen Ladungen. Außerdem geht der Autor darauf ein, wann das Potenzial vermutlich ausgeschöpft ist. Denn dem leistungssteigernden Schrumpfen der Mikrotechnik sind auf physikalischer Ebene Grenzen gesetzt. Momentan ist noch Entwicklungspotenzial möglich. Dazu müssen gut durchdachte technische Kniffe und noch feinere Fertigungsmethoden eingesetzt werden. Vermutlich könnte das Ende des Entwicklungspotenzials in etwa 10-15 Jahren erreicht sein. So vermuten die Experten.





„Digitale Erleuchtung“ sowie Spin-Wave-Computing

Die Frage ist, was danach kommt. Eine Möglichkeit ist, den PC der Zukunft mit Schaltkreisen auszurüsten. In solchen können Spinnwellen die Elektronen ersetzen. Das schlägt der Autor F. B. vor. Dabei wird der Eindrehimpuls Spin genannt. Der Spin wird von Elektronen verwendet, um Informationen zu übertragen. Die Übertragung geschieht in Spinwellen. B. erklärt, dass dieser voraussehende Ansatz Vorteile bieten könnte. Auch verweist er auf die Chancen der Realisierung.





Der Vorteil dieser Technik befindet sich besonders in der erhöhten Energieeffizienz. Zudem sind Wissenschaftler damit beschäftigt, neue Logik Bauteile zu entwickeln. Sie sollen auf der Grundlage des Spin-Wave-Computings erbaut werden.

Eine weitere mögliche und vielversprechende Computertechnik stellt der Autor T. B. vor. Im Moment feilen Wissenschaftler noch hieran. Doch irgendwann könnten auch Lichtteilchen die Elektronen ersetzen. Sie könnten die Grundlage der PC-Technik werden. Ein Vorteil dieser Technik ist die Parallelität. Verschiedene Frequenzen für Licht lassen sich zur gleichen Zeit nutzen, um Informationen zu übermitteln. Sichtbar würde diese Technik durch optische Chips werden, welche komplett neue Arten der Rechenmaschinen hervorbringen könnten. Für die Entwickler gibt es jedoch noch sichtbare Probleme. Eines ist die Verwandlung von optischen Signalen in elektrische Signale. Dennoch könnte das Konzept bald Einzug in die PC-Technik finden.