Aktuell werden in Dubai zahlreiche innovative Ansätze und Ideen der Weltöffentlichkeit präsentiert. Denn das Emirat richtet die Weltausstellung Expo 2020 aus, die an ihrem ursprünglichen Termin aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Im deutschen Pavillon werden etwa innovative Ansätze und Technologien in Sachen Energiewende präsentiert. Die Besucher der Weltausstellung müssen in Dubai allerdings noch ganz klassisch mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Zukünftig allerdings soll man sich dort auch in der Luft fortbewegen können. Das Emirat wirbt daher intensiv um Startups, die an entsprechenden Technologien arbeiten. So führte unter anderem das deutsche Startup Volocopter in Dubai bereits Testflüge durch. Es ist daher auch kein Zufall, dass von dort nun ein Video eines futuristisch aussehenden Flugautos aufgetaucht ist, dass später einmal mit bis zu 220 Stundenkilometern in der Luft durch die Stadt navigieren soll. Dahinter steckt das junge britische Unternehmen Bellwether Industries.





Der erste Prototyp flog in einer Höhe von vier Metern

Bis zur Verwirklichung dieser Vision ist allerdings noch einiges an Arbeit zu leisten. Denn auf dem Video ist kein fertiges Produkt zu sehen, sondern ein Prototyp namens „Antilope“. Dieser kann auch noch keineswegs bis zu vier Personen transportieren. Stattdessen ist das Fluggerät nur halb so groß wie die geplante finale Version. Auch Flughöhe und Geschwindigkeit lagen noch weit unterhalb der angestrebten Werte. So operierte der Prototyp rund vier Meter über der Erde und erreichte ein Tempo von 40 Km/h. Der Testflug fand zudem keinesfalls in einer engen Häuserschlacht statt, sondern auf freiem Gelände vor den Toren der Stadt. Trotz all dieser Einschränkungen handelte es sich immerhin um den ersten Testflug unter freiem Himmel. Dieser fand zudem bereits im November statt, sodass die Ingenieure des Unternehmens bereits fleißig dabei sein dürften, die gewonnenen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Flugtaxis zu nutzen. Weitere Testflüge dürften dann nach und nach immer größere Höhen und Geschwindigkeiten erreichen. Bleiben wird allerdings die Fähigkeit zu senkrechten Starts und Landungen.



In acht Jahren sollen Privatpersonen erste Exemplare kaufen können

Der weitere Zeitplan des Unternehmens sieht dann vor, dass im nächsten Jahr erste Flüge mit einem Prototyp in Originalgröße stattfinden könnten. Verlaufen diese erfolgreich dürften erste Tests mit Menschen an Bord folgen. Im Jahr 2028 sollen schließlich die Angebote für Endnutzer auf den Markt kommen. Zunächst könnten die Flugataxis dann für einzelne Fahrten gebucht werden. Ab dem Jahr 2030 sollen dann auch Exemplare direkt an Privatpersonen verkauft werden. Eine besondere Attraktivität soll hier das Design entfalten. Denn im Gegensatz zu den bisher von der Konkurrenz vorgestellten Ansätzen wird hier komplett auf großflächige Flügel oder sichtbare Rotoren verzichtet. Noch nicht ganz klar ist allerdings, über welche Reichweite der Senkrechtstarter dann verfügen wird. Kann man damit also nur innerhalb Dubais operieren oder sind beispielsweise auch Flüge nach Abu Dhabi möglich? Die Firma schreibt dazu lediglich: „Wir glauben, dass es innerhalb des nächsten zehn Jahre unausweichlich sein wird, dass die Menschen auch in der Luft unterwegs sind.“

