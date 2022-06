In Zeiten der Energiewende sind Räume für Windkraft- oder Solaranlagen gefragt. Besonders der Windkraft werden derzeit immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt, man denke nur an die 10H-Regel in Bayern. Derweil testet die deutsche Bahn in Sachsen den Eisatz von Photovoltaikanlagen zwischen den Bahngleisen.





Solaranlagen im Gleis

Im Grunde ist die Fläche zwischen und sogar in Bahngleisen ideal. Das Platzangebot ist reichlich und die verfügbaren Flächen sind im Grunde kaum verschattet. Das Potential hat auch die Deutsche Bahn erkannt. Gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Bankset Energy Ltd. testet das deutsche Verkehrsunternehmen in Sachsen derzeit den Einsatz von Photovolatikanlagen zwischen den Bahngleisen. Die Solarmodule sollen auch an den Schwellen zwischen den Schienen installiert und sollen dort Ökostrom erzeugen. Falls sich der Testbetrieb als Erfolg herauskristallisieren sollte, könnten ähnliche Projekte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, das Ziel der Bahn zu erfüllen, bis 2038 komplett mit Ökostrom zu fahren.





So viel Strom wie von fünf Atomkraftwerken

Das Streckennetz der Deutschen Bahn erstreckt sich über insgesamt 60.000 Kilometer. Der britische Bahn-Partner Bankset Energy Ltd. geht davon aus, dass mit Hilfe von Photovoltaikanlagen im Schnitt 100 Kilowatt Strom pro Kilometer Schiene erzeugt werden könnten. Sollte dies zutreffen, könnte über das gesamte Streckennetz so viel Strom produziert werden, wie er von fünf Atomkraftwerken produziert werden kann. Die Nutzung von Gleisanlagen hätte damit enormes Potential in Sachen Solarstrom.

Auch andere Möglichkeiten werden untersucht

Laut DB laufe der Test jedoch unabhängig davon, ob die Technologie dann tatsächlich im Streckennetz zum Einsatz kommt oder nicht. Außerdem prüfe der TÜV-Rheinland derzeit im Auftrag des Eisenbahn-Bundesamtes, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, Solaranlagen auf Gleisanlagen einzusetzen. Interessant wären etwa auch die Dächer von Bahnhöfen sowie die Flächen auf Lärmschutzwänden.