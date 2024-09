2023 kam es zum ultimativen Test: Sturm Ciaran brauste mit 139 km/h heran, peitschte das Meer zu 20 Meter hohen Wellen auf und warf die schwimmende Windfarm wie ein Spielzeug hin und her. Die WindFloat Atlantic überstand die Naturgewalt, sie arbeitet bis heute unverdrossen weiter – und das effektiver als zuvor gedacht.





Plattformen nur mit Ketten im Meeresboden verankert

Seit vier Jahren ist sie nun im Regelbetrieb, die erste schwimmende Windfarm der Welt. Vor der portugiesischen Küste drehen sich ihre drei Windräder Tag und Nacht, jede auf ihrer separaten schwimmenden Plattform. Ihr größter Vorteil liegt darin, dass sie dort aufgebaut wurde, wo viel mehr und stärkerer Wind herrscht als in den Bereichen der klassischen Offshore-Windräder: weit entfernt von der Küste Portugals im Atlantik. Reguläre Anlagen eignen sich nur für Meerestiefen von zu 60 Metern, fangen deshalb nur vergleichsweise moderate Winde ab. Sie werden fest mit Stahl und Beton im Boden verankert und verbrauchen dabei relativ viel Fläche, während die schwimmenden Plattformen nur an Ketten im Boden des Meers verankert sind.

270 Spezies koexistieren mit dem schwimmenden Windpark

Der Meeresboden und seine Bewohner leiden also deutlich weniger unter der neuen Technik, aber wie sieht es mit der Biodiversität rund um die Plattformen aus? Der Betreiber von WindFloat Atlantic gab bekannt, dass mehr als 270 Spezies an und um seine Anlage angesiedelt sind, die laut Untersuchungen ohne besondere Einschränkungen leben. Auf die Frage, ob sich die Anlage auch wirtschaftlich lohnt, kommt noch einmal grünes Licht. Seit ihrem Start lieferte der Windpark 320 GWh Energie, genug, um Jahr für Jahr 25.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Damit liegt die Ausbeute höher als erwartet, sie hat sich sogar in den letzten Jahren regelmäßig gesteigert – 2022/23 zum Beispiel von 87 GWh auf 80 GWh.





Bis 2045 reicht erst einmal das Betriebszertifikat. Danach könnte es eine Verlängerung geben, wenn der Zustand der Gesamtanlage das zulässt.

Quelle: futurezone.at