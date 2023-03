In den USA und in Deutschland sind automatische Geräte zum schonenden Entfernen von Unkraut auf Äckern entwickelt worden. Sie werden an Traktoren montiert. Kameras nehmen Bilder von Nutzpflanzen und Unkraut auf. Ein Mikroprozessor unterscheidet nahezu in Echtzeit die Pflanzen, die entfernt werden müssen und die, die bleiben dürfen. Diese Fähigkeit haben die Anlagen während eines Trainings mit unzähligen Unkrautbildern gelernt. Die dabei eingesetzte Software basiert auf künstlicher Intelligenz.





Serienproduktion in Buxtehude

Das deutsche System, Smart Spraying genannt, haben Bosch BASF Digital Farming in Köln entwickelt, ein gemeinsames Unternehmen des Chemieriesen BASF und des Autozulieferers Bosch. Kamerasensorik und Software stammen von Bosch, die Unterscheidung Nutzpflanze-Unkraut von der BASF-Tochter. Das System wird von Herbert Dammann in Buxtehude in Serie produziert, einem Spezialisten für Sprühsysteme für die Landwirtschaft.

Einsparung von Herbiziden

Wenn ein Unkraut entdeckt wird bewegt sich eine Düse blitzschnell hin und killt es mit einer kleinen Menge Pflanzenschutzmittel. „Das trägt dazu bei, künftige gesetzliche Anforderungen und die EU-Ziele zur Reduzierung von Pestiziden zu erfüllen“, sagt Konstantin Kretschun, Co-Geschäftsführer Bosch BASF Smart Farming. „Feldtests an verschiedenen Standorten unter unterschiedlichen agronomischen Bedingungen haben gezeigt, dass die Smart-Spraying-Lösung einen effizienteren Einsatz von Herbiziden ermöglicht, ohne Kompromisse in der Unkrautkontrolle eingehen zu müssen.“





In den USA killen Klingen das Unkraut

FarmWise, der Konkurrent aus dem kalifornischen Salinas, setzt mit „Vulcan“ auf eine mechanische Entfernung des Unkrauts. Das junbge Unternehmen ging aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge/USA hervor. Es kann in der kleineren Version acht, in der größeren 24 Pflanzenreihen gleichzeitig von Unkraut befreien. Das Gerät hat die Bilder von 20 Unkräutern „im Kopf“. Der Mikroprozessor steuert Klingen, die den unerwünschten Pflanzen den Garaus macht. Sie treffen mit einer Genauigkeit von weniger als zwei Zentimetern.

Laut FarmWise kann der Vulcan am Tag und wegen integrierter Scheinwerfer auch nachts auf nassen und trockenen Feldern eingesetzt werden. Seine Elektronik ist absolut wasserdicht.

via Farmwise