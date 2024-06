Auch wenn die ukrainische Luftabwehr sehr erfolgreich im Abschießen von Drohnen ist: Einige kommen immer durch und richten schwere Schäden an und töten ober verletzten Menschen. Vor allem Drohnenschwärme sind nicht zuverlässig zu bekämpfen, weil eine nach der anderen abgeschossen werden muss. Das Zielen dauert zu lange.





Ein „Schuss“ kostet weniger als ein Euro

Bei einer Hochleistungslaserwaffe, die das Unternehmen AIM Defence im australischen Derrimut im Auftrag des Militärs entwickelt hat, ist das ganz anders. Sie zielt und schießt in Sekundenabständen. Das reicht, um einen ganzen Schwarm von Drohnen zu zerstören. Zudem ist die Abwehr konkurrenzlos billig. Ein „Schuss“ kostet weniger als einen Euro, während Raketen und Granaten, die heute eingesetzt werden, schon mal ein paar 1000 Euro kosten. Dabei ist die Investition in die Waffe allerdings nicht mitberechnet, sondern nur die Stromkosten.

Fractl feuert auch mit Batteriestrom

Das mobile Gerät ist so groß wie ein Koffer und ganze 50 Kilogramm schwer. Bisher getestete Laserwaffen benötigen Lkw-Ladeflächen, um transportiert zu werden. Als Stromversorger dienen Batterien oder, im Normalfall, das öffentliche Stromnetz. Dann lässt sich die Laserwaffe nahezu unbegrenzt einsetzen. Das Fractl genannte Gerät könnte auch bei Großveranstaltungen wie der derzeit laufend Fußballeuropameisterschaft eingesetzt werden, die von herkömmlichen Drohnenabwehrsystemen geschützt wird.





Laserstrahl mit einem Zentimeter Durchmesser

Die australische Armee testete die Laserwaffe kürzlich mit Erfolg auf dem Panzerübungsplatz des Puckapunyal-Militärgeländes in Zentral-Victoria. Parallel dazu setzte sie herkömmliche Waffen ein. Während letztere viel Munition verbrauchten und die ankommenden Ziele oft erst zerstören konnten, wenn sehr nah waren und beim Absturz noch Unheil anrichten konnten, hatte der Laser eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Er ist bis zu einer Entfernung von 1000 Metern in der Lage, eine Drohne zu zerstören. In 1500 Metern Entfernung kann der Laserstrahl die Steuerelektronik lahmlegen, sodass die Drohne abstürzt. Der Laserstrahl hat einen Durchmesser von weniger als einem Zentimeter.

Die Laserwaffe besitzt ein Feuerleitsystem, das verschiedene Teilziele einer anfliegenden Drohne anpeilen kann, etwa das Fluggerät selbst, um es komplett zu zerstören, oder auf den Sprengstoff an Bord, der dann in der Luft explodiert, in der Regel ohne Schaden anzurichten.