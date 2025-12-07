So ziemlich jeder wird mit steigenden Alter weitsichtig. Und weil ein bedeutender Anteil der Bevölkerung dazu auch noch kurzsichtig ist, hilft die »normale« Brille dann nicht mehr weiter. Eine teure (und für viele Leute auch nervige) Gleitsichtbrille muss her – oder man endet in einem ständigen Brillenwechsel zwischen Lese- und Fernsicht. Wie schön wäre eine Brille, die sich selbst fokussiert! Genau das soll bald schon Wirklichkeit sein.





»Hochwertige adaptive Brillen, keine Gadgets«

Das finnische Start-up IXI möchte nach eigener Aussage die Brille neu erfinden. Mit der IXI-Autofokus-Brille scheint es diese Vision beinah erfüllt zu haben. Offensichtlich befindet sich das Produkt aktuell in seiner letzten Entwicklungsphase und steht somit kurz vor der Markteinführung. Die Gläser erkennen die Augenbewegungen des Trägers und passen den Fokus entsprechend an. Die Unternehmensgründer erklären dazu: »Wir konzentrieren uns darauf, hochwertige adaptive Brillen zu entwickeln, keine Gadgets.« Darum sieht das Endprodukt aus wie eine klassische Brille und eben nicht wie irgendein High-Tech-Gerät, wiegt aber nur 22 Gramm.

Flüssigkristalltechnologie mit geringem Stromverbrauch

Die Gläser sind mit einer Flüssigkristalltechnologie mit geringem Stromverbrauch versehen. Solche Systeme kommen bereits an Smartphone-Displays, LCD-Fernsehen, Digitaluhren und anderen digitalen Geräten zum Einsatz. Eye-Tracking-Sensoren im Rahmen erkennen, wenn der Nutzer ein Objekt in der Nähe betrachtet, und reagieren darauf. Sie legen dann eine winzige elektrische Spannung an die Kristalle, die sich passend anordnen, für eine klare Sicht. Sobald das Auge in die Ferne schweift, beenden die Sensoren ihr »Nahfokussignal« und die Gläser kehren wieder in ihren Fernsicht-Zustand zurück. Der kleine Akku muss jeden Tag an die Steckdose, das dürfte über Nacht problemlos gehen.





Die elektrischen Elemente dieser Brille stammen allesamt aus Finnland, die Fassungen aus Italien. Schon beim Release soll es mehrere Designs mit Nasenstücken, verstellbaren Bügeln und pantoskopischer Neigung geben. Preise gibt’s aber erst kurz vor der Markteinführung. »Premium« wird das Marktsegment auf jeden Fall, aber die Kosten sinken hoffentlich mit der Zeit.

Quelle: newatlas.com