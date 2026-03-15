Diese Maus nennt sich »Phase« und stammt aus Bangelore, Indien. Sie ist das Resultat aus dem Wunsch, zwei beliebte Steuerungsgeräte zusammenzulegen, und zwar auf einfache Art, sodass beides wie gewohnt nutzbar ist. Dafür erschufen sie eine Computermaus, die sich in der Mitte zerlegen lässt, um von der Arbeit direkt ins Gaming einzutauchen: eine praktische Erfindung, nicht nur auf Reisen – vor allem, wenn sich demnächst noch das Handy zwischen die Controllerhälften stecken lässt, für eine Handheld-Konsole.





Scrollen geht über Touchpad-Streifen auf der linken Taste

Das Unternehmen Pixelpaw Labs zeichnet sich für diese Erfindung verantwortlich. Ihre Phase-Maus sieht ziemlich genau wie eine normale Computermaus aus, allerdings verfügt sie über ein Rad zum Scrollen und ihr unterer Abschnitt wirkt etwas mächtiger. Beides musste sein, um das kleine Gerät in zwei Hälften teilbar zu machen. Keine Sorge, scrollen geht trotzdem: Auf der linken Maustaste befindet sich ein Touchpad-Streifen, über das der Nutzer zu diesem Zweck wischen kann. Der 16K-DPI-optische Sensor mit 1.000-Hz-Polling-Rate stellt die Präzision der Maus sicher.

Durch »Auseinanderbrechen« der Maus entsteht ein Controller

Nimmt der Anwender die Maus auseinander, kommt ein geteilter Controller dabei heraus. Dieser verfügt über Knöpfe, Joysticks, Trigger und ein D-Pad. Jeder Button ist mit einem sekundären Befehl hinterlegt, der sich per Drücken einer Layer-Taste aktivieren lässt. So ergibt sich eine glatte Verdopplung der steuerbaren Funktionen. Durch die App lässt sich die Tastenbelegung individuell anpassen.





Die „Controller-Maus Phase im Video“



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Die Aufladung erfolgt über USB-C, vollgeladen hat die Phase genug Strom für 72 Stunde. Über Bluetooth kommt eine Verbindung mit bis zu drei anderen Geräten zustande. Für eine niedrige Latenz beim Gaming sorgt ein Dongle für den PC. Bald soll noch der »Phasegrip« dazukommen: Er dient der oben schon erwähnten Umwandlung in eine Handheld-Konsole, im Zusammenspiel mit dem Handy.

Crowdfunding demnächst über Kickstarter

Aktuell befindet sich das gute Stück noch im Patentierungsprozess. Bis zum Release gibt es für das Team dazu noch einiges zu tun. Pixelpaw will sich demnächst eine Finanzspritze über Kickstarter holen, dann locken Early-Bird-Preise für eifrige Spender.

Quelle: newatlas.com