Dieser Preis liegt weit unterhalb des Gewohnten: Das neue Mini-Motorrad von KNK Karts soll nur 550 Dollar kosten, für den vollen Offroad-Spaß: Das Leichtgewicht einfach hinten auf den Anhänger werfen und ab geht es Richtung Piste. Der Hersteller gilt als erfahren und exportiert seine Fahrzeuge seit Jahren weltweit. Allerdings handelte es sich bei seinen Produkten bislang hauptsächlich um Gokarts – was sich auf die Motorisierung des Offroad-Bikes niederschlägt.





40-Kilo-Bike mit bissigem Namen

Das Bike trägt den bissigen Namen Pit Bull 1.0 und stammt aus Indien. KNK produziert seit 25 Jahren Freizeitfahrzeuge und liefert unter anderem in die USA sowie nach Australien. In Indien selbst kennt die Firma kaum jemand, aber das kann sich durchaus ändern: Vielleicht bringt dieses Produkt auch in der Heimat den Durchbruch. So »mini« es auch ist, das Motorrad entspricht den Anforderungen für den realen Einsatz. Dabei wiegt es nur rund 40 Kilogramm, hat für seine 4 PS also ein ganz gutes Leistungsgewicht. Allzu groß und schwer sollte der Fahrer allerdings nicht sein.

Typischer Gokart-Motor mit Kettenantrieb und Fliehkraftkupplung

Der 80-cm³-Benzinmotor ist ein typischer Antrieb für Gokarts, wenn wundert’s? Das Übersetzungsverhältnis lässt sich individuell anpassen, um entweder eine stärkere Beschleunigung oder eine höhere Endgeschwindigkeit zu priorisieren. Die Kraftübertragung aufs Hinterrad erfolgt über einen Kettenantrieb mit Fliehkraftkupplung. Kupplungshebel und Gangschaltung sind damit obsolet, der Biker gibt einfach nur Gas. Zum Gesamtkonzept gehören eine einseitige Rohrgabel mit Zugstreben-Federung sowie ein Monoshock hinten. Mechanische, seilzugbetätigte Scheibenbremsen stoppen die Räder, ungefähr wie beim Fahrrad.





Eine Straßenzulassung gibt es dafür nicht, das Pit Bull 1.0 ist ein reines Offroad-Fahrzeug für spezielle Tracks und Privatgrundstücke. Bislang gibt es das Bike nur in Indien per Vorbestellung, die ersten Auslieferungen sollen im Juni 2026 starten. Freizeitparks in aller Welt könnten sich demnächst mit diesem Spaß-Bike ausrüsten, aber auch Privatleute mit Lust auf günstige Offroad-Trips.

Quelle: newatlas.com