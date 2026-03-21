Die Rückkamera des iPhones ist um einiges leistungsstärker als die Kamera auf der Front, außerdem bietet sie mehr Funktionen. Für Selfies führt aber kein Weg um die Nutzung der Frontkamera herum, denn: Wie willst du sonst sehen, was genau im Bild ist? Also gibst du dich mit der niedrigeren Qualität zufrieden und kannst außerdem kein Ultraweitwinkel nutzen oder für ein Porträt nah heranzoomen. Zur Lösung dieses Problems hat es schon ein paar abenteuerliche Konzepte gegeben, vor allem von anderen Marken. Bislang dachte dabei noch niemand ans Handy-Case: Nun gibt es genau dazu ein Crowdfunding-Projekt.





Handyhülle hat rundes Display auf der Rückseite

Schärfere Details und bessere Leistung, auch bei wenig Licht: Viele vermissen bei ihren Selfies die Rückkamera ihres Smartphones. Bei dem iPhone 17 Max Pro könnte sich das mit dem Selfix-Case von Dockcase nun ändern. Die Handyhülle hat ein rundes Display auf der Rückseite, das sich per USB-C mit der leistungsstärkeren Kamera verbinden lässt. So werden endlich präzise, hochwertige Selfies möglich, auch mit viel Landschaft im Hintergrund oder einer ganzen Gruppe Leute um sich herum. Der Bildschirm sieht aus wie ein gerahmter Spiegel – und auch die Rahmung hat es in sich. Er ist magnetisch, sodass sich als praktisches Zubehör ein Ringhalter daran befestigen lässt – oder du pappst dein Handy damit auf eine Halterung.

Kartenslot im Case lässt Speichererweiterung zu

Wie dem auch sei: Mit diesem Produkt steht dir die Nutzung des 48-Megapixel-Rückkamerasystems für Selfies endlich offen, statt der eher schwachen 18-Megapixel-Frontkamera. Damit aber noch nicht genug: Im Case ist auch ein microSD-Kartenslot zur Speichererweiterung enthalten, sodass du bis zu 2 TB mehr Bildmaterial ablegen kannst. Die Direktspeicherung auf die SD-Karte ist allerdings nicht möglich, da dafür ein Speichererweiterungsmodul nötig wäre, das viel Strom verbraucht und heiß werden kann. Aber immerhin unterstützt die Handyhülle ein Cossbody-Strap-Band zum Umhängen, um das Smartphone für schnelle Fotos stets griffbereit zu halten.





Kosten soll das Handy-Case demnächst am Markt 129 Dollar. In der Crowdfunding-Phase bietet der Hersteller bei Kickstarter niedrigere Early-Bird-Preise an.

Quelle: newatlas.com