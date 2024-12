Dubai ist nicht gerade dafür bekannt, gut zu Fuß erkundbar zu sein. Das soll sich in Zukunft ändern.

Wer nach einer Stadt sucht, die gut zu Fuß erkundet werden kann, der wird nicht direkt an Dubai denken. Die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt in einer Wüste und ist entsprechend heiß. Und dennoch soll sie bald gut fußläufig erkundbar sein – dank eines weitläufigen Netzwerks von Fußwegen, von denen einige sogar klimatisiert werden sollen.





6.500 Kilometer Fußwege

Das entsprechende Projekt hört auf den Namen Dubai Walk. Bisher steckt es noch in den Kinderschuhen, aber es wirkt bereits jetzt ambitioniert. Insgesamt sollen in Dubai ein 6.500 Kilometer umfassendes Netz von Fußwegen entstehen. 2.300 Kilometer davon existieren bereits heute und sollen aufbereitet werden. Das Netzwerk wird 110 Fußgängerbrücken und Unterführungen umfassen und die Mobilität für Fußgänger in der Wüstenmetropole bis 2040 drastisch verbessern.

Das Wegenetz soll ein breites Spektrum von Wegen umfassen, von Promenaden am Wasser über Wege durch die City hin zu Wegen im ländlichen Bereich sowie Bergpfade. Das Netz soll zudem die wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie etwa den Wolkenkratzer Burj Khalifa und das Museum of the Future miteinander verbinden.





Future Loop: Klimatisiert durch Dubai laufen

Teil dieses Netz soll auch der sogenannte „Future Loop“ sein, ein erhöhter Fußweg, der klimatisiert ist und als eine Art Rundweg durch die Stadt führt. „His Highness also reviewed ‚The Future Loop‘ project which will be implemented at the Museum of the Future area. This iconic elevated walkway, spanning 2 km with a width ranging from 6 to 15 meters, seamlessly connects key landmarks, including the Dubai World Trade Centre, Museum of the Future, Emirates Towers, Dubai International Financial Centre, and nearby metro stations. His Highness then viewed the model of ‘The Future Loop,’ highlighting its connection to 10 key locations, a 30,000-square-meter air-conditioned level for year-round walking, and an additional 30,000 square meters of shaded, green open spaces. The project, which will include commercial spaces, is set to be developed through a public-private partnership„, heißt es in einer Pressemitteilung von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Es handelt sich zweifelsohne um ein ambitioniertes Projekt, das insgesamt etwa fünfzehn Jahre bis zu seiner endgültigen Verwirklichung brauchen wird. Eine erste Pilotphase ist für den Zeitraum 2025 bis 2027 geplant, der letzte Weg soll dann 2040 fertig sein.

