Man könnte es den Biergarteneffekt nennen: Draußen bei einem Bierchen zu sitzen, bedeutet meistens, schlussendlich doch noch etwas Schmackhaftes zu Essen zu bestellen. Selbst, wenn vorher kein Hunger zu spüren war. Das liegt nicht am Bier, sondern am Sonnenschein, zumindest, wenn du ein Mann bist. Forscher haben festgestellt, dass die Sonne Männer hungrig macht.





Intensivierter Fett- und Steroidwechsel bei männlichen Probanden

Alles fing an, als Shivang Parikh und sein Team an der Universität Tel Aviv eine israelische Ernährungsstudie ausgewertet haben. Die Untersuchung mit 3.000 Probanden ergab, dass Männer im Sommer mehr Kalorien pro Tag zu sich nehmen als im weniger sonnigen zweiten Halbjahr. Bei Frauen war dieser Effekt nicht zu sehen. Daraufhin stellten die Wissenschaftler eine gemischte Probandengruppe zusammen, die jeweils 25 Minuten UVB-Bestrahlung pro Tag erhielt. Tatsächlich verspürten die Männer unter ihnen nach jeder Behandlung verstärkt Hunger, die Frauen nicht. Die Analyse von Blutproben ergab einen intensivierten Fett-und Steroidwechsel bei den männlichen Teilnehmern.

Östrogon hemmt die Ghrelin-Ausschüttung, Testosteron verstärkt sie

Mit Hauptproben und Mäusen gingen die Forscher der Sache tiefer auf den Grund. In diesen Versuchen beobachteten sie, dass bestimmte Fettzellen in der Unterhaut bei UVB-Bestrahlung das Hungerhormon Ghrelin ins Blut ausschütten. Doch vorher kam es zu einer erhöhten p53-Produktion: Dieses Protein ist in den Reparaturprozess der Haut eingebunden, wenn DNA-Schäden, zum Beispiel durch UV-Belastung auftreten. Das p53 regt die Ghrelin-Herstellung an. Das männliche Hormon Testosteron verstärkt den Effekt noch einmal, während das weibliche Hormon die Ghrelin-Ausschüttung deutlich hemmt.





Nun steht die Vermutung im Raum, dass UV-Licht und andere Umwelteinwirkungen weitere Effekte auslösen, die wir noch nicht kennen. Die Forschungen werden entsprechend weitergehen, vor allem, um die Möglichkeiten der Phototherapie auszuloten. Wenn Männer beispielsweise unter krankhafter Appetitlosigkeit leiden, ließe sich per UVB-Bestrahlung daran wahrscheinlich etwas ändern. Welche Verhaltungsänderungen darüber hinaus möglich sind, wird die Zukunft zeigen.

Quelle: scinexx.de