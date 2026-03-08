Gelenkknorpel halten im Laufe des Lebens sehr viel aus. Mit den Jahren degenerieren sie bei den meisten Menschen, sodass im Alter fast drei Viertel weltweit von Arthrose betroffen sind. Und ja, ein Hauptfaktor für die Entwicklung der schmerzhaften Gelenkerkrankung ist das Übergewicht. So wundert es kaum, dass bei der Gabe von Abnehmspritzen oftmals die Symptome einer Arthrose zurückgehen. Allerdings geschieht im Hintergrund wohl noch einiges mehr: Der enthaltene Wirkstoff programmierte im Versuch bei Mäusen und Menschen jede Menge Enzyme um, sodass der Knorpel sich wieder verdicken konnte.





Forscher testen die Wirkung von Semaglutid genauer

In den modernen Abnehmspritzen sorgt Semaglutid für eine spürbare Appetitregulierung. Die Patienten nehmen damit ab und entlasten auf diese Weise indirekt ihre Gelenke. Ein Forscherteam aus den USA und China wollte wissen, ob hinter der festgestellten Schmerzlinderung mehr steckt als nur dieser einfache Mechanismus. Sie behandelten arthrosekranke Labormäuse mit dem Mittel und stellten bei mehr als 8000 Proteinen sowie deren Expression Veränderungen fest. Der Knorpelabbau ging gleichzeitig sichtbar zurück. Offenbar programmiert Semaglutid den Stoffwechsel der Zellen um, die den Knorpel umgeben, und löst so eine Erholung aus.

Bei Menschen zeigt sich Knorpelwachstum in den Gelenken

Die nächste Versuchsrunde widmeten die Wissenschaftler menschlichen Probanden zwischen 50 und 75 Jahre. Alle 20 waren adipös und litten unter Arthrose. Die eine Hälfte bekam eine besonders wirksame Hyaluronsäure verabreicht, das Natriumhyaluronat (HA). Die andere Hälfte erhielt zusätzlich zum HA Semaglutid. Die zweitgenannte Gruppe vermeldete nach 24 Wochen eine bessere Kniebeweglichkeit und weniger Schmerzen. Ihre MRT-Bilder zeigten tatsächlich ein Knorpelwachstum in den gewichtstragenden Bereichen der Gelenke.





Dies ist zwar sehr erfreulich, doch wie immer nicht der Weisheit letzter Schluss. Nun braucht es noch mehr klinische Untersuchungen, um die Ergebnisse (hoffentlich) zu bestätigten. Dieser Wermutstropfen bleibt: Wie alle Medikamente hat auch Semaglutid Nebenwirkungen, die Patienten gemeinsam mit ihrem Arzt immer sorgsam abwägen sollten.

Quelle: n-tv.de