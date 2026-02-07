Carbachol und Brimonidintartrat: Das sind die beiden Wirkstoffe, die Tenpoint Therapeutics in seinen Augentropfen miteinander kombiniert. Beide Mittel senken den Augeninnendruck und sind anerkannte Therapeutika für das Offenwinkelglaukom. Außerdem bewirken sie eine Pupillenverengung, im Fachjargon Miosis genannt. Im Zusammenspiel sollen die Stoffe die Altersweitsichtigkeit beheben – für einen begrenzten Zeitraum, bis der Anwender wieder nachtropfen muss.





Bequeme Alternative zu Brillen und Operationen

Nicht alles, was die Food and Drug Administration (FDA) in den USA genehmigt, besteht auch eine Prüfung durch deutsche oder europäische Behörden. Die Augentropfen mit dem Namen Yuvezzi haben aber recht gute Chancen, da die enthaltenen Wirkstoffe bereits weltweit in der Augenmedizin zugelassen sind. Die FDA hat das Medikament just durchgewunken, es soll gegen Presbyopie, also Altersweitsichtigkeit, helfen, die den Großteil der Bevölkerung spätestens mit etwa 50 Jahren erwischt. Kurzsichtige brauchen dann eine doppelte Sehhilfe (meist Gleitsichtbrille), weil sie weder nah noch fern klar sehen können. Und diejenigen, die vorher keine Augenprobleme hatten, schleppen ab dem Zeitpunkt der Diagnose meist ihre Lesebrille mit sich herum. Einige Patienten entscheiden sich für eine teure Operation, um sich den Alltag zu erleichtern.

Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen feststellbar

Yuvezzi soll eine neue, viel praktischere und mit wenig Aufwand verbundene Lösung bieten. Die Hersteller stellten fest, dass der Wirkstoffmix zu einer nachhaltigeren und effektiveren Pupillenverengung führt, die eine deutliche Verbesserung der Nahsicht bewirkt. Nach einer 12-monatigen Sicherheitsstudie erfolgte die Genehmigung, weil keine schwerwiegenden Nebenwirkungen feststellbar. In der Hauptsache kam es bei den Probanden zu einer leichten Augenrötung. Die Anwendung ist leicht: Morgens in jedes Auge einen Tropfen, nach rund 30 Minuten setzt die Wirkung ein und hält etwa 10 Stunden an. Das reicht ungefähr für einen Tag.





Henric Bjarke, CEO von Tenpoint Therapeutics, sagt dazu: »Die Menschen verdienen Behandlungen, die nicht nur wirken, sondern sich auch bequem in den Alltag einfügen lassen – Yuvezzi bringt eine innovative neue Option in die Presbyopie-Kategorie.« In den USA ist die Markteinführung für das späte 2. Quartal 2026 geplant.

Quelle: newatlas.com